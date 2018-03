Laut Polizei prallte das Auto von hinten gegen einen Sattelschlepper. Der schwer verletzte Fahrer musste von der Feuerwehr geborgen werden. (Björn Hake)

Trotz Warnung im Rundfunk, leuchtenden Stauwarnanlagen und der Warnblinkanlage des Vordermanns ist am Montag gegen 8.30 Uhr ein 44-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 1 in ein Stauende gerast. Als der Kleinwagenfahrer aus dem Landkreis Oldenburg bemerkte, dass der vor ihm fahrende Sattelzug zum Stehen gekommen war, versuchte er auf die Überholspur zu wechseln. Das Manöver misslang laut Polizei und so stieß der Kleinwagen in die linke Spitze des Sattelaufliegers. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen werden. Die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten an der Anschlussstelle Groß Ippener voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Erst gegen 11.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.