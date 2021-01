Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastwagen ist am Dienstagmorgen in Hatten ein 69-jähriger Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 69-jährige Wildeshauser gegen 9.35 Uhr mit seinem Laster auf der Bümmersteder Straße in Richtung Sandkrug. Etwa auf Höhe der Theodor-Heuss-Straße wollte er nach links abbiegen, um eine Parkmöglichkeit zu suchen. Dazu blinkte er links und fuhr weit nach rechts, um anschließend zu wenden. In diesem Moment überholte ein nachfolgender 42-jähriger Mann mit seinem Laster und kollidierte mit dem Fahrzeug des 69-Jährigen, der dabei leichte Verletzungen erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an.