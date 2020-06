Der 37-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (Christian Kosak)

Die Polizei hat am Mittwochabend in Delmenhorst einen Mann mit einer Stichverletzung auf offener Straße gefunden. Wie die Polizei mitteilte, sei der 37-Jährige gegen 22.40 in einer Wohnung in der Fridtjof-Nansen-Straße mit einem 20 Jahre alten Mann aus Bremen in einen Streit geraten. Als sich beide in Folge des Streits nach draußen begaben, stach der 20-Jährige mit einem Messer in den Oberkörper des 37-Jährigen. Der Rettungsdienst versorgte den Mann am späten Mittwochabend und brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Mehr Details zu dem Vorfall wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.