Beziehungstat in Delmenhorst

Mann sticht mit Messer auf Ehefrau ein

Esther Nöggerath

Ein 45-jähriger Mann hat am Mittwoch gegen 9.45 Uhr in einer Bäckerei an der Bahnhofstraße in Delmenhorst seine Frau mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann konnte von Passanten überwältigt werden.