Delmenhorst. Eine junge Frau ist der Nacht zu Mittwoch beim Spaziergang von einem Mann angegriffen worden. Er trat der 21-Jähigen laut Polizei mit seinem Knie gegen den Brustkorb. Die Frau war gegen 0.30 Uhr auf der Seestraße unterwegs, als sie der Mann plötzlich ansprach. Als sie ihn darauf hinwies, dass sie alleine und in Ruhe weitergehen möchte, trat er ohne Vorwarnung zu. Anschließend flüchtete er. Die Delmenhorsterin wurde durch den Tritt leicht verletzt. Nachträglich zeigte sie den Sachverhalt an. Die Polizei Delmenhorst sucht nun nach einem jungen Mann, der wie folgt beschrieben wurde: 1,80 Meter groß und dunkle Haare. Er trug eine blaue Jeans und einen weißer Pullover mit schwarzer Aufschrift. Er hatte eine normale Statur und sprach gebrochenes Deutsch mit vermutlich arabischem Akzent. Hinweise an die Polizei sind unter der Telefonnummer 0 42 21 / 15 59 11 5 möglich.