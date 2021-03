Die Feuerwehr löschte den Brand im Delmenhorster Rathaus. (Nord-West-Media TV/dpa)

Am Delmenhorster Rathaus hat es in der Nacht zu Mittwoch einen Brandanschlag gegeben. Ein Fenster des Rathauses wurde gegen 22.30 Uhr eingeworfen und mehrere als Molotow-Cocktails präparierte Glasflaschen haben ein Feuer ausgelöst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 30-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen habe er den Anschlag verübt, um seine Unzufriedenheit mit den Corona-Regeln zum Ausdruck zu bringen, teilte eine Polizeisprecherin am Morgen mit.

Passanten hatten den Mann aus Delmenhorst dabei beobachtet, wie er das Fenster zerstörte und die Glasflaschen hineinwarf, wie die Polizei weiter mitteilte. Drei Zeugen, drei 43, 20 und 18 Jahre alte Männer, hielten demnach den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 30-Jährige war laut Polizei bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, jedoch liegen bereits mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen vor.

Das Feuer wurde gelöscht - es entstand ein Schaden in der Touristen-Info in Höhe von etwa 50.000 Euro. Das Rathaus sei in seiner Funktion aber „intakt“, nur ein Zimmer der Touristen-Info sei schwer beschädigt. Der Staatsschutz und Brandermittler haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüfen auch weitere Tatmotive. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg will im Verlauf des Mittwochs über eine Untersuchungshaft entscheiden.