Im Modell sind die Wohnhäuser mit Giebeldächern vor dem Hintergrund der Stadtkirche dargestellt. Das neue Viertel soll den Namen "Kirchenquartier" tragen. (Hilmes/Lamprecht)

Nach dem Erwerb der ehemaligen Hertie-Immobilie und des früheren St.-Josef-Stift-Geländes durch die Stadt nehmen die Überlegungen für eine Neustrukturierung in der City Konturen an. Am Dienstag befasste sich der Planungsausschuss mit ersten Konzepten für die beiden Areale in der östlichen Innenstadt.

Mittlerweile wird der Bereich des abgerissenen Karstadt-Parkhauses als „Kirchenquartier“ bezeichnet. Dort ist der Projektentwickler Werner Uhde bemüht, eine Nutzungsänderung zum Wohngebiet zu erreichen. Da der Platz an der Bebelstraße für den Abriss des Kaufhauses an der Langen Straße noch über Jahre als Stellplatz für Kräne und den Fuhrpark benötigt wird, lässt sich Uhde für die Realisierung neuer Gebäude viel Zeit. „Es ist vieles möglich, sicher scheint, dass hier kein neues Parkhaus gebaut wird“, sagte Uhde. „Die City soll bunter werden“, so Uhde und weiß dabei das Bremer Architektenbüro Hilmes-Lamprecht an seiner Seite. Zuerst komme es natürlich darauf an, das Kaufhausgebäude abzutragen, Uhde sprach von einem Monstrum. Die Lage von der Bebelstraße in Richtung Stadtkirche könne ein Quartier der kurzen Wege werden. Wohnen und Einkaufen könnten miteinander verbunden werden, das sei besonders für die ältere Generation ein vielversprechendes Konzept. Architekt Hans Jürgen Hilmes stellte Mehrfamilienhäuser mit Giebeln in Aussicht, im Stil wie sie von seinem Büro bereits im Bremer Stephaniviertel direkt an der Weser verwirklicht wurden. In aufgelöster Bauweise könnten etwa 40 Wohnungen entstehen. Die Gebäude bekämen Tiefgaragen, in Richtung Stadtkirche würde die Fassade Giebel aufweisen. Hilmes strebt für die Häuser drei Obergeschosse und ein Dachgeschoss an. Stadtbaurätin Bianca Urban würdigte die Planungen als besonders hochwertig. Detlef Roß (SPD) nannte die Vorstellung „einen großen Wurf“. Marianne Huismann (Grüne) fragte, ob das noch Delmenhorst sein könne, ihr missfiel die geplante Gebäudehöhe, „das ist ja so hoch wie der Hertie-Klotz“. Eine Entscheidung über eine Umwandlung des Kirchenquartiers zum Wohngebiet wurde nicht getroffen.

Im weiteren Sitzungsverlauf wurde über das Grundstück des geschlossenen Hospitals gesprochen. Neuerdings wird es „Marienviertel“ genannt. Das berichtete Kerstin Brunken vom Planungsbüro Re-Urban. Das Oldenburger Büro ist mit der Neuplanung der Immobilien in Bahnhofsnähe betraut. Die Namensgebung für dieses Viertel sei durch eine Bürgerbeteiligung entstanden, so Brunken. Unter den meistgenannten Begriffen habe sich die Bezugnahme auf die nahe gelegene St.-Marien-Kirche gegenüber den Bezeichnungen „Blumenquartier“, „Karkhofviertel“ und „Quartier an der Westdelme“ durchgesetzt.

Bis zum 1. Juni soll in Hannover ein Antrag auf Städtebauförderungsmittel gestellt werden. Dafür war es notwendig, die Missstände dieses Gebiets offenzulegen, sagte Brunken und nannte beispielhaft die starken Leerstände von Läden und die nicht-barrierefreien Wegeverbindungen in dem Gebiet. Ziel der Neuplanung des Marienviertels sei es, ein Wohn- und Arbeitsquartier zu entwickeln. Der Förderbedarf wurde von ihrem Büro mit rund 12,3 Millionen Euro angegeben. Ziehe man davon Einnahmeerwartungen durch Veräußerungen in Höhe von rund drei Millionen Euro ab, blieben 9,5 Millionen Euro, die sich Stadt und Land zu einem und zwei Dritteln teilen könnten. Die Zusage der Förderung erwartet Brunken bei zügiger Antragstellung im kommenden Frühjahr. Für die Durchführung der Baumaßnahmen blieben danach acht bis zehn Jahre Zeit.

Brunken kann sich eine neue Platzgestaltung vorstellen, die den Lauf der zu renaturierenden Kleinen Delme sichtbarer macht. Das Gebäude des ehemaligen St.-Josef-Stifts sei durch Gutachter zu bewerten, danach erst könne entschieden werden, ob die Bausubstanz abgerissen gehöre. Brunken plant für den Bereich auf jeden Fall eine sogenannte Gemeinbedarfsfläche ein, das könnte eine Kindertagesstätte sein. Bei der Ansiedlung von Gewerbe- und Handelsflächen dürfe es keine Konkurrenz zur Innenstadt oder zur Bahnhofstraße geben.

Der Ausschuss beschloss die Vorlage zum integrierten Entwicklungskonzept für das Marienviertel, die Anfang Mai noch dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden muss.

Zur Sache

Millionenschwerer Stadtumbau

Im Dezember unterzeichnete Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) den Vertrag zum Erwerb der Grundstücke auf dem Gelände „Ehemaliges Krankenhaus St.-Josef-Stift“ der insolventen Stiftung St. Josef. Der Rat hatte im November einstimmig entschieden, die 10.000 Quadratmeter große Fläche mit dem aufgegebenen katholischen Krankenhaus St.-Josef-Stift zu kaufen. Für die Fläche war ein Kaufpreis von rund 2,7 Millionen Euro ausgehandelt worden. Dazu kalkuliert die Stadt Kosten von rund einer Million Euro für den Abriss. Bereits vor vier Jahren erfolgte der Abriss des Karstadt-Parkhauses. Die Kosten betrugen rund 600.000 Euro und wurden mit Hilfe von Bundes- und Landesmitteln sowie durch städtische Mittel getragen. Im Dezember erfolgte der Kauf der Hertie-Immobilie durch die Stadt. Für Kauf und Abriss wird mit Kosten in Höhe von 6,9 Millionen Euro gerechnet.