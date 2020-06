Bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntag gegen 21.20 Uhr auf der Rastanlage Wildeshausen an der A 1 haben Beamte des Hauptzollamtes Bremen im Kofferraum eines 26-Jährigen rund 40 Gramm Marihuana gefunden. Laut Einsatzbericht gab der Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis an, letztmalig am Morgen Marihuana konsumiert zu haben. Ein durch hinzugezogene Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Konsum. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Den 26-Jährigen erwarten nun Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter Einfluss von Drogen.