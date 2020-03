Ein Weltstar war in Delmenhorst. Mario Adorf stellte im schon seit Langem ausverkauften Kleinen Haus sein Musikalbum „Adorf – Al dente“ vor. Mario Adorf, begleitet von einem Quintett, sang aber nicht nur, sondern erzählte dem begeisterten Publikum auch Amüsantes aus seinem Leben, gab Kostproben seiner großen Schauspielkunst und auch noch zwei Zugaben. Damit war sein Gastspiel in Delmenhorst allerdings noch nicht beendet: Im Anschluss an das Programm musste der Weltstar für seine vielen Fans auch noch fleißig Autogramme schreiben. (28. März 1995)



Die Delbus wird blau. Im Laufe der kommenden Jahre sollen sämtliche 29 Fahrzeuge des öffentlichen Delmenhorster Busunternehmens in einem leuchtenden Blau lackiert werden. Die ersten drei blauen Busse sind bereits in der Stadt unterwegs, Dabei handelt es sich um nagelneue Niederflurbusse, die gerade erst aus dem Werk in Salzgitter eingetroffen sind. Sie sind zwölf Meter lang, 2,50 Meter breit und verfügen über 36 Sitz- und 64 Stehplätze. 1,3 Millionen Mark musste die Delbus für die Neuanschaffungen hinblättern. Laut Betriebsleiter Frank Steinwede sollen nun auch alle anderen Busse auf Blau umlackiert werden; pro Jahr drei bis fünf Busse – je nachdem wann der Vertrag über die Werbung an dem jeweiligen Bus ausläuft. Das Umlackieren mit der Spezialfarbe koste pro Fahrzeug 6500 Mark, sagte Steinwede. Zu dem leuchtenden Blau kommt dann auch noch das neue Delbus-Logo auf die Fahrzeuge, das künftig in den Farben Rot und Weiß strahlen soll. (28. März 1995)



Die „Blickpunkt Delmenhorst“ ist vorüber, und die Veranstalter sind enttäuscht. Die neuntägige Verkaufsmesse auf den Graftwiesen hat „die Erwartungen nicht erfüllt“, wie Maria Vorwerk von der Ausstellungsleitung resümiert. Lag die Resonanz am ersten Tag, nachdem die Messe von Niedersachsens Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Karl-Heinz Funke, der auch die Schirmherrschaft übernommen hatte, in der Delmehalle eröffnet worden war, „im Rahmen vergleichbarer Ausstellungen“ und schlugen am folgenden Sonntag sogar die Herzen der Veranstalter höher, als Tausende von Besuchern zur „Blickpunkt Delmenhorst“ strömten, so ebbte die Resonanz in der folgenden Woche einschließlich dem zweiten Wochenende enorm ab. Als Minimalziel für den Erfolg der Messe hatte die Ausstellungsleitung 60 000 Besucher angegeben, gekommen waren aber rund 20 000 weniger. „So um die 40 000“, schätzt Maria Vorwerk. Auf dem 30 000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände und in den dort aufgebauten drei Messehallen war den Besuchern einiges geboten worden. Gut 200 Aussteller waren vertreten, davon 75 Prozent aus Delmenhorst und umzu. Auch Delmenhorsts Partnerstädte Kolding, Eberswalde und Lublin präsentierten sich auf der „Blickpunkt“, und die Delmenhorster Vereine waren ebenfalls zahlreich vertreten. (30. März/ 3. und 10. April 1995)



Heidkrug wächst: Auf einem vier Hektar großen Gelände zwischen Heidkruger Bäke, Heidkruger Weg und der Straße Am Brink hat der Delmenhorster Stadtrat mit großer Mehrheit das neue Baugebiet „Dannenland“ ausgewiesen. Auf dem Areal sollen auf kleinen bis mittelgroßen Grundstücken circa 30 Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Das Gebiet wird zunächst von der Straße Am Brink und später auch vom Heidkruger Weg aus erschlossen werden. (30. März 1995)

Das Jugendhaus Düsternort heißt jetzt Kinder- und Jugendhaus Horizont und wird vom Diakonischen Werk betrieben. Den neuen Namen haben die Besucher in einer Abstimmung selbst ausgewählt. Der Name soll für Begriffe wie „einen Hoffnungsstreifen am Horizont sehen“ oder „seinen Horizont erweitern“ stehen. (31. März 1995)



Niedersachsens Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke war eigens nach Ganderkesee gekommen, um einen überaus erfolgreichen Gärtnermeister zu ehren: Günter Melle. Der 49-Jährige hatte im vergangenen Jahr den begehrten Marketingpreis gewonnen. „Deutschlands schönste Gärtnerei“ hatte eine Fachzeitschrift sein Unternehmen bezeichnet. Günter Melle hat den Namen Ganderkesee durch seine gärtnerischen Erfolge schon weit über die Region hinaus bekannt gemacht. Er ist inzwischen mit vielen Goldmedaillen ausgezeichnet worden sowie im Rahmen der Bundesgartenschauen mit zahlreichen Silber- und Bronzemedaillen. Melle ruht sich nun aber nicht auf seinen Lorbeeren aus: Im nächsten Jahr will er zum 50-jährigen Firmenjubiläum mit seinem Unternehmen nach Birkenheide umziehen. Dort steht ihm eine Fläche von fünf Hektar zur Verfügung. Neben einem neuen Firmengebäude sollen dort auf 5500 Quadratmetern Gewächshäuser errichtet werden. Die bisherige Außenfläche Am Steinacker will Melle aufgeben. (28. März 1995)



