Die Maske für Mund und Nase ist ab Mittwoch in der gesamten Fußgängerzone Pflicht. (INGO MÖLLERS)

Erweiterte Maskenpflicht, Zuschauer-Verbot beim Sport und eingeschränkter Regelbetrieb in Kindertagesstätten – Auf die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen reagiert Delmenhorst mit weiteren Regeln. Ab diesem Mittwoch muss in der gesamten Fußgängerzone von 10 bis 18 Uhr ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Bis zum 25. Oktober darf es bei jeglicher Form der Sportausübung keine Zuschauer mehr geben. In den Kitas dürfen Kinder nun nur noch in festen Gruppen betreut werden, eine Durchmischung ist untersagt. Laut Stadtverwaltung kann weiterhin eine Betreuung zu den regulären Zeiten angeboten werden. Möglich seien aber Änderungen bei den Früh- und Spätdiensten.

Am Dienstag hat die Verwaltung auch interne Abläufe angepasst, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Dienstreisen etwa sind bis auf Weiteres verboten. Neue Einschränkungen für die Bürger gibt es aber nicht. Vor einem Behördenbesuch soll weiterhin vorab ein Termin vereinbart werden. Für Rückkehrer aus internationalen Risikogebieten gibt es nun auch ein Online-Formular, abrufbar unter folgendem Link: tinyurl.com/y548oepo.