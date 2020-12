In der Wehrhahnhalle werden schon die Raumteiler zur Einrichtung als Impfzentrum aufgestellt. (INGO MÖLLERS)

Während in der Wehrhahnhalle, die als Standort für das geplante Impfzentrum ausgewählt wurde, die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, gibt es weitere Details zum Impfbetrieb, der, wie berichtet, am 15. Dezember starten soll: Für das Zentrum ist zu Beginn eine sogenannte Impfstraße geplant. In der letzten Ausbaustufe sind sogar drei Impfstraßen vorgesehen. Das bedeutet, dass gleichzeitig zwölf Personen geimpft werden können. Pro Impfstraße sollen am Tag theoretisch innerhalb von acht Stunden 160 Personen geimpft werden. Vor der Impfung gibt es ein persönliches Vier-Augen-Gespräch mit einem Arzt. In diesem Gespräch können zwischen Mediziner und zu impfender Person offene Fragen beantwortet und letztendlich die Entscheidung getroffen werden, ob geimpft wird oder nicht.

Zu dem festen Impfzentrum an der Wehrhahnhalle erfolgt gleichzeitig der Aufbau von zwei mobilen Impfteams, die in Einrichtungen vor Ort zum Einsatz kommen. Wer wann geimpft wird, entscheidet aber nicht die Stadtverwaltung, sondern das Land Niedersachsen. Impfstoffbeschaffung, Impflogistik und auch das Terminmanagement für die landesweiten Zentren werden einheitlich durch Hannover organisiert. Das Impfzentrum soll zunächst bis zum 30. Juni einsatzbereit bleiben. Eine Verlängerung bis Ende 2021 bleibt möglich.

Der Standort wurde unter anderem wegen der vorhandenen guten Infrastruktur gewählt. Das Gebäude bietet vielfältige Möglichkeiten, verfügt über die erforderliche Ausstattung und Fläche, ist mit Bus und Bahn gut erreichbar und hält zudem ausreichend Parkplätze vor. Zuständig für die Errichtung und auch für den Betrieb des Impfzentrums wird wie berichtet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sein. „Wir kennen uns und haben schon in der Vergangenheit sehr gut zusammengearbeitet – wir sind ein eingespieltes und aufeinander abgestimmtes Team“, sagt DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Michael Pleus. Das DRK hatte sich auf Basis eines Interessenbekundungsverfahrens offiziell beworben und ist ab sofort von der Stadt als Betreiber beauftragt.

Wer Interesse an einer personellen Unterstützung des Impfzentrums hat, kann sich ab sofort beim DRK melden. Dies ist per E-Mail an karriere@drk-delmenhorst.de möglich oder montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0 42 21 / 98 42 15. Die Nachricht sollte folgende Angaben enthalten: Vor- und Zuname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort, telefonische Erreichbarkeit, erlernter beziehungsweise ausgeübter Beruf sowie die Angabe, welche Aufgaben im Impfzentrum übernommen werden könnten. Zudem wird die Information benötigt, zu welchen Zeiten für das Impfzentrum gearbeitet werden könnte. Es gibt Aufgaben im Verwaltungs- und Dokumentationsbereich sowie medizinische Aufgaben für sogenannte impfbefähigte Personen. Als solche gelten medizinische Fachangestellte, examinierte Pflegekräfte und Notfallsanitäter.