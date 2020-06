Die Autobahn 29 musste am Sonnabendmittag kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Grund: Löscharbeiten an einem brennenden Wagen im Ausfahrtbereich der Anschlusstelle Wardenburg. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, fuhr ein 30-Jähriger aus Oldenburg auf der A29, als er plötzlich einen lauten Knall an seinem Auto wahrnahm. Er konnte das Fahrzeug noch auf den Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Wardenburg lenken, als der Brand im Motorraum begann. Der Fahrer verließ das Fahrzeug, bevor die Flammen auf das gesamte Fahrzeug übergriffen. Die Feuerwehr Sage löschte den Brand.

Für die Löscharbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden, anschließend lief der Verkehr für die Aufräumarbeiten einspurig an der Brandstelle vorbei, heißt es im Einsatzbericht der Autobahnpolizei weiter. Dadurch staute sich der Verkehr auf etwa vier Kilometern. An dem ausgebrannten Auto entstand ein Totalschaden von etwa 12 000 Euro. Außerdem wurde am Brandort die Fahrbahndecke der Autobahn beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht jedoch noch nicht fest. Die Beschädigungen hat die Autobahnmeisterei Oldenburg laut Polizei notdürftig in Stand gesetzt. Um 14.30 Uhr waren alle Maßnahmen beendet