Kristina Hustedt hat sich 2009 ihren Traum von einem eigenen Laden erfüllt und das "Lullehus" eröffnet. In dem kleinen Häuschen am Wilhelm-Tell-Weg bietet sie alles rund ums Nähen an. (Fotos: INGO MöLLERS)

Ein bisschen erinnert Kristina Hustedts Arbeitsplatz an einen Operationstisch: eine Arterienklemme liegt in der Nierenschale, daneben mehrere unterschiedliche kleine Werkzeuge aus Edelstahl. Die Tupfer fehlen, aber die braucht sie für ihre Patienten auch nicht. In ihrer Puppenklinik im „Lillehus“ in Delmenhorst repariert sie Puppen, Kuscheltiere und Schnuffeltücher. „Ich versuche alles, was einmal geliebt wurde, wieder in den Originalzustand zu bringen“, erzählt Hustedt. Und das ist gar nicht immer so einfach, wenn zum Beispiel der Arm abgerissen oder der halbe Kopf einer Puppe zersprungen ist. Eine ziemliche Sisyphusarbeit.

Wie ein Puzzle setzt Hustedt die alten, noch erhaltenen Teile wieder zusammen und befestigt sie mit speziellem Kitt-Material. Viele der Puppen stammen aus der Nachkriegszeit, sind bis zu 80 Jahre alt und sehr zerbrechlich: „Das Material ist echt alt, wird immer brüchiger und spröde." Manche Puppen müsse sie auch ablehnen, wenn sie nicht mehr zu retten sind, erklärt die 47-Jährige. Wie lange so eine Reparatur dauert, kann sie vorher nur schwer sagen. Das hänge sehr vom Zustand der Puppe ab. Außerdem muss die Puppen-Doktorin manchmal wochenlang auf die richtigen Ersatzteile und Materialien warten.

Alles rund ums Nähen

Eigentlich ist Kristina Hustedt Augenoptikerin, arbeitet auch heute noch Teilzeit in ihrem gelernten Beruf – und das macht sie auch gern. Doch im Lillehus steckt ihr Herzblut: ein hellblau gestrichenes, schwedisches Holzhaus. Zwischen den Einfamilienhäusern am Wilhelm-Tell-Weg ist es nicht zu übersehen, wie ein Puppenhaus in Lebensgröße. Und wenn man durch die kleine weiße Tür tritt, eröffnet sich eine Welt voller kreativer Kostbarkeiten. Denn Hustedt ist nicht nur Puppen-Doktorin, sie näht seit frühester Kindheit leidenschaftlich gern und verkauft in ihrem Lillehus auch Selbstgenähtes, skandinavische Baumwoll- und Jerseystoffe, Bänder, Original schwedische Holzclogs, Puppen, Puppenkleider und ausgefallene Accessoires – also alles rund ums Nähen und Dinge, die das Leben einfach schöner machen. Dabei liegen ihr Qualität und Fairtrade am Herzen: Sie nehme nur Waren von skandinavischen und deutschen Firmen, "weil ich eben auch Wert darauf lege, wie hergestellt wird.“

Neben dem Verkauf von Nähbedarf und Eigenkreationen kümmert sich Hustedt in ihrem Geschäft auch um beschädigte Puppen oder Kuscheltiere, denen sie wieder neues Leben einhaucht. (INGO MOELLERS)

Schon immer ist Hustedt ein großer Schweden-Fan gewesen. Sie ist mit Geschichten von Astrid Lindgren aufgewachsen, liebt die skandinavischen Holzhäuser und den schwedischen Lebensstil: „Sie sind lockerer, einfacher. Es muss nicht immer alles so perfekt sein, es ist alles gemütlicher.“

Auf ihren Reisen in diese Länder ist kein Laden vor ihr sicher. Dort sucht sie nach neuen ausgefallenen Dingen, schönen Stoffen und holt sich Inspiration. Wenn ihr etwas gefällt, schaut sie, wo sie es bekommen kann, schreibt die Firmen an und bestellt es für ihren Laden. Dabei bleibt sie sich und ihrem Geschmack immer treu, nicht jeden Trend macht sie mit: „Ich geh nach meinem Gefühl. Neon war gerade in, das passt hier ja gar nicht rein. Es muss harmonisch sein.“ Sie arbeitet vorrangig mit der skandinavischen Farbskala, verwendet helle und freundliche Puder- oder warme Rot-Töne – alles ist in ihrem Laden aufeinander abgestimmt.

Schon mit fünf Jahren hat Kristina Hustedt in einem Kindernähkurs bei der Volkshochschule angefangen zu nähen. „Da habe ich meinen ersten Rock genäht – einen Tellerrock mit pastellfarbenen Streifen. Und dann habe ich nicht mehr aufgehört“, erinnert sie sich. Mit etwa 18 Jahren arbeitete sie alte Kuscheltiere für ihre Freunde wieder auf: „Ich wollte schon immer etwas reparieren“, erzählt sie. Sie kaufte sich alte Puppen zum Üben auf dem Flohmarkt, zog Gelenke auf, reparierte, so gut sie konnte. Wenn sie etwas nicht wusste, fragte sie in einer Bremer Puppen-Klinik, tauschte sich dort mit den Mitarbeitern aus, schaute viel zu. Inzwischen kennt sich Hustedt so gut aus, dass sie immer mehr und schwierigere Aufträge annehmen kann. Ihr Beruf als Optikerin hilft ihr dabei sehr, denn eine gewisse Fingerfertigkeit muss man auch hierbei haben und sich mit den vielen unterschiedlichen und auch alten Materialen auskennen. Diese kamen nämlich früher auch in der Augenoptik zum Einsatz.

Das "Lillehus" mit seinem blassblauen Anstrich und den weißen Fensterrahmen fällt zwischen den Einfamilienhäusern direkt ins Auge. (INGO MOELLERS)

Ihre erste Puppen-Klinik eröffnete Hustedt dann vor etwa 14 Jahren in ihrem Wohnhaus in Delmenhorst: „Ganz klein war der Laden. Und ich habe in der Küche repariert. Ich wollte aber schon immer Stoffe dazu haben, aber ich hatte den Platz einfach nicht.“ Und so erfüllte sie sich vor über zehn Jahren ihren großen Traum und kaufte das Grundstück im Wilhelm-Tell-Weg direkt gegenüber ihres Wohnhauses, wo sie 2009 ihr Lillehus – ihr kleines Haus, mit viel Platz für Stoffe, Bänder und schöne Dinge – baute.

Die ersten Jahre liefen sehr gut, Hustedt ist zufrieden. Die meisten ihrer Kunden seien Stammkunden, erzählt sie: „Ich musste nie richtig Werbung machen, das hat sich einfach herumgesprochen.“ Vor anderthalb Jahren dann musste sie allerdings aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten, sie öffnete den Laden nur nach vorheriger Absprache. Eine schwierige Zeit, doch ihre Kunden blieben ihr treu. Seit diesem Jahr kann sie wieder aufatmen und ihre ganze Kraft ins Lillehus stecken. Immer mittwochs, freitags und nach Absprache öffnet sie ihre Türen für alle, die gern auf Entdeckungsreise gehen. Denn zu entdecken gibt es viel in ihrem Laden.

Neben der Arbeit als Optikerin, dem Laden und der Puppen-Klinik bietet Hustedt auch Bastel- und Nähkurse für Erwachsene und Kinder an. Außerdem fertigt sie auf Anfrage auch Einzelstücke vom Schulmaskottchen über Miniatur-Brautkleider, maßgeschneiderte Herren-Westen oder Babydecken und Schultüten bis hin zu lateinamerikanischer Tanzbekleidung. Eben alles, was das Herz begehrt und genäht werden kann.