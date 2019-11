Die Besucher des Gänsemarktes konnten sich dort ihre ganz persönliche Weihnachtsgans aussuchen – am lebenden Objekt. (Ingo Möllers)

Zu einem richtigen Gänsemarkt gehören natürlich auch Gänse. Und so hatte unter anderem der Hofladen Gut Sannum aus Huntlosen am Sonntag fünf Gänse auf dem Wildeshauser Marktplatz ausgestellt. Aber auch andere Tiere wie Ponys und Alpakas konnten die Besucher anschauen. Sie konnten sich sogar über Traktoren, Indianer und Pilze informieren.

Noch hatten die fünf Gänse gut schnattern. Sie putzten sich gegenseitig das Gefieder und ließen es sich auf dem eingezäunten Bereich mit Stroh und einem Wassertrog auf dem Marktplatz in Wildeshausen gut gehen. Einen Tag vor dem Martinstag bot der Hofladen auf Gut Sannum die Tiere auf dem Gänsemarkt als Martins- und Weihnachtsgänse an. „Wir wollen hier zeigen, dass Gänse Tiere sind“, erläuterte Benjamin Kocian. „Zugleich sind sie Lebensmittel. Wer möchte, kann sich hier seine Gans vorbestellen und am Hofladen küchenfertig abholen.“ Kocian arbeitet auf Gut Sannum in Huntlosen als Landwirt zusammen mit Menschen mit Handicap. Die betreuten Menschen können dort verschiedene Gemüsesorten, Kräuter und Blumen anbauen und so mehr über die Natur erfahren, sich praktisch und gärtnerisch betätigen und erholen.

Keine Lebensmittel sind die Alpakas der Farm „Heinken – fine Alpakas“ aus Stuhr. Die beiden mit den Kamelen verwandten Tiere standen ein paar Meter von den Gänsen entfernt. Echte, lebende Tiere, keine rosa- oder regenbogenfarbenen Plüschtiere, die es mittlerweile an jeder Jahrmarktsschießbude und in Ein-Euro-Läden als Plüschtier oder als Aufdruck auf Bettwäsche zu erstehen gibt. „Alpakas sind gerade ein richtiger Hype“, ist Soenke Heinken aufgefallen, der die Farm leitet. „Aber bis jetzt haben mich noch nie Kinder gefragt, warum unsere Alpakas nicht rosa sind. Die wollen eher wissen, ob die spucken können. Und ja: Sie können. Und die Erwachsenen wollen wissen, ob man die auch essen kann.“

Das sei in Deutschland aber eher noch verpönt. Und so bietet Heinken Steppdecken und Kissen an, Wolldecken, Schals und Socken – alles aus der Wolle der Tiere. Alpakas seien nicht nur als Plüschtier bekannt, sondern auch als Wolllieferanten. „Als ich vor acht Jahren das erste Mal auf einem Markt war, war vielen Menschen die Waren zu teuer“, sagte Heinken. „Inzwischen wissen sie, dass die Produkte zwar teuer sind, aber auch eine tolle Qualität haben.“ Die reine Alpakafaser sei einzigartig thermo-regulierend, schmutzabweisend und antiallergisch, weil sie nicht so viel Wollfett enthalte.

Auch wenn die Alpakas nicht zum Verspeisen und die Gänse nicht zum sofortigen Verzehr gedacht waren, so musste dennoch niemand auf dem Gänsemarkt verhungern. Mit nahezu poetischem Engagement pries Sebastian Bade vom Pilzreich aus Bruchhausen-Vilsen seine Waren an: „Dieser Limonenseitling offenbart wahren Pilzwaldgeschmack: wie frische Luft mit einem Hauch Zitrone“, sprach er und reichte einen kleinen, fächerförmigen Pilz über den Tresen. Der Geschmack erinnerte aber auch etwas an Wassermelone. „Je nach Frischegrad kann der Geschmack unterschiedlich sein“, bestätigte er. Die Edelpilzzucht lässt ihre Samthauben, Igelstachelbärte und Friseés auf Akazien- und Buchenholz aus einem biozertifizierten Wald in Scheeßel wachsen, erzählte Bade noch.

Der Kleine Weiße Wolf ist kein Tier, sondern die Übersetzung des ursprünglichen Namens von Robert Beeck. Er wurde als Ameruk Natrahor in einer Reservation in Phoenix, Arizona, geboren. Der Nachname heißt übersetzt so viel wie der Große Weise. „Bei uns bekommen die Kinder erst mit drei Jahren einen Namen“, erläuterte Natrahor. „Vorher heißen sie einfach Kind. Die Erwachsenen schauen sich erst den Charakter an, und dann entscheidet der Große Rat, welcher Name passt.“ Er und seine Indian Circle Ranch aus Barver im Landkreis Diepholz führten auf dem Gänsemarkt indianische Tänze auf.

Ein Kontrastprogramm dazu war die Technik der Trecker-Veteranen aus Luerte, einem Ortsteil von Wildeshausen. Mitglied Werner Ebel hatte seinen 15er Deutz mit einem Zylinder und 15 PS mitgebracht. Gerd Varnhorn präsentierte einen Normag VU und ebenfalls einen Deutz. „Für die Kinder drehen wir Taue, die sie als Springseil nutzen können“, sagte der zweite Vorsitzende des Clubs, Jürgen Michelbrand. „Wir stellen heute aber auch Reisigbesen her.“ Insgesamt stellte der Club zehn historische Traktoren aus.