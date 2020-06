So wie die Delmenhorster Schüler der 1b der Grundschule Bungerhof-Hasbergen im vergangenen Jahr beim Bewegungspass mitgemacht haben, sollen dieses Jahr auch die Kinder im Landkreis Oldenburg zu mehr Bewegung motiviert werden. (INGO MöLLERS)

Die Mehrheit der Kinder in Deutschland bewegt sich zu wenig, das hat jüngst eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gezeigt. Gesund wären mindestens 60 Minuten pro Tag. Doch das schaffen etwa 80 Prozent der Jungen und 88 Prozent der Mädchen hierzulande nicht. Daran will die Sportregion Delmenhorst/Oldenburger-Land zumindest regional etwas ändern und bringt den sogenannten „Bewegungspass“ nach dem ersten erfolgreichen Durchlauf 2019 in Delmenhorst nun auch in den Landkreis Oldenburg.

Ziel des Bewegungspasses ist es, Kinder dazu zu bringen, mit dem Roller, Fahrrad oder zu Fuß zur Schule oder Kindertagesstätte zu kommen. „Wenn Kinder zwei bis drei Mal in der Woche Sport machen, ist das super. Wir wollen die Bewegung jedoch in den Alltag integrieren“, erklärt Victoria Becker, Projektleiterin des Bewegungspasses für die Sportregion. Für jeden Tag, den das Kind nicht mit dem „Eltern-Taxi“, sondern zu Fuß, mit dem Rad oder Roller zur Kita oder Schule kommt, bekommt es in seinem Bewegungspass eine Unterschrift vom Lehrer oder Erzieher. Insgesamt gibt es 20 Unterschriftenfelder. Aus ihrer bisherigen Erfahrung vom vergangenen Jahr in Delmenhorst weiß Becker zu berichten, dass die Kinder scharf auf das Sammeln der Unterschriften sind. Der hemmende Faktor sei eher auf der anderen Seite zu finden – bei den Eltern. „Aus den Schulen wurde uns zurückgemeldet, dass die Kinder die Erziehungsrolle übernommen haben. Sie wollten unbedingt mitmachen, weil sie die Unterschrift wollen“, erzählt Becker.

Auf den ersten Blick scheint die Umsetzung des Bewegungspasses im Landkreis Oldenburg aufgrund der größeren Entfernungen ungleich schwerer als in einer Stadt wie Delmenhorst. Doch eher das Gegenteil ist laut Becker der Fall. Im Landkreis gebe es viel mehr Einrichtungen, die kleiner sind. Viele kommen schon mit dem Rad oder zu Fuß. „Zwei Grundschulen, mit denen wir gesprochen haben, sehen das Problem mit den Eltern-Taxis nicht“, berichtet die Projektleiterin. Deshalb würden diese Schulen beim Bewegungspass auch nicht mitmachen.

Mit dabei sind im Landkreis Oldenburg jedoch vier Kitas, sechs Grundschulen und elf Sportvereine. In Delmenhorst, wo im vergangenen Jahr über 2000 Kinder bei der Aktion mitmachten, haben sich dieses Jahr fünf Kitas, sechs Grundschulen und neun Sportverein angemeldet. Insgesamt erreicht der Bewegungspass damit rund 3700 Kinder in der Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land. Unterstützt wird das Projekt durch die Handelskrankenkasse (HKK), die Gesundheitsregion Delmenhorst, die Gesundheitsregion des Landkreises Oldenburg sowie der Verkehrswacht Delmenhorst.

Neben ihrem Bewegungspass erhalten die Kinder im Rahmen der Aktion auch eine Broschüre, in der sie eine große Auswahl an möglichen Vereinsangeboten für Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren finden. Für ein Schnuppertraining bei einem der teilnehmenden Vereine bekommen die Kinder dann einen Stempel in ihrem Bewegungspass. Insgesamt fünf Stempelflächen gibt es. Auch für bereits bestehende Vereinsmitgliedschaft, Schwimm- oder Sportabzeichen, Bundesjugendspiele, Mini-Sportabzeichen sowie Fahrradführerschein werden Stempelflächen abgezeichnet.

In diesem Jahr läuft coronabedingt alles etwas anders als 2019. Ursprünglich waren zwei Aktionszeiträume angedacht: einer im Sommer und einer im Herbst. Davon sind die Projektinitiatoren nun aber abgerückt. „Wir wollten den Schulen und Kitas noch mehr Flexibilität geben. Deshalb darf jede Einrichtung individuell entscheiden, wann sie startet. Wir wollen so die Möglichkeit geben, dass alle teilhaben können ohne großen Aufwand“, führt Victoria Becker aus.

Die vorgenommenen Anpassungen scheinen die teilnehmenden Einrichtungen gut anzunehmen. Laut Becker ist bisher keine Schule, Kita oder Sportverein abgesprungen. Auch die Projektunterstützer sind allesamt weiter an Bord. „Gerade jetzt ist es wichtig, den Kindern und Familien Spaß und Freude an der Bewegung zu vermitteln“, betont etwa Constanze Schwaiger von der HKK, die für jedes Kind beim diesjährigen Bewegungspass auch ein Springseil sponsert. Und auch Hendrik Abramowski, Geschäftsführer der Verkehrswacht Delmenhorst, lobt: „Wir begrüßen die flexiblen Anpassungen des Bewegungspasses und sind gespannt auf die Reaktionen der Teilnehmer."

Geplant sind im Rahmen des diesjährigen Bewegungspasses auch verschiedene Zusatzaktionen wie eine Springseil-Challenge und eine Postkarten-Aktion. Auch für das Ausprobieren und Mitmachen bei einem Online-Sportangebot der Vereine aus der Sportregion gibt es dieses Jahr eine Belohnung für den Bewegungspass der Kinder. Die Aktion endet am 30. Oktober. Die Kinder bekommen als Belohnung dann eine Urkunde.