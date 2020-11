Die Einmündung Hermann-Löns-Weg/ Auf der Nordheide ist nur ein Beispiel von vielen, wo Radfahrer in Hude täglich Gefahren ausgesetzt sind. (Klaus Derke)

Noch bis zum 30. November läuft der bundesweite Fahrrad-Klimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Auch aus der Gemeinde Hude haben bereits fast 130 Teilnehmer die Situation für Radfahrer in ihrer Gemeinde anhand eines Fragebogens bewertet. Der ADFC kann somit auch speziell für Hude eine Auswertung vornehmen. Es ist zu vermuten, dass auch aus diesem Test hervorgeht, dass die verkehrliche Situation für den Radverkehr schlecht und gefährlich ist.

Nahezu parallel zu einem SPD-Antrag fordern die Huder Grünen, dass der Radverkehr endlich zu einem zentralen Thema wird. Anträge seien viele gestellt worden, sagt Fraktionschefin Karin Rohde, doch leider tue sich nichts. Ein Treffen mit Vertretern des Grünen-Arbeitskreises „Mobilität“ führte zur Einmündung Hermann-Löns-Weg/ Auf der Nordheide. Nur ein Beispiel von vielen, wo Radfahrer täglich Gefahren ausgesetzt sind. Innerörtliche Radwege sollen eine Mindestbreite von 2,50 Metern haben. Der Rad- und Fußweg aus Richtung Langenberg hat an der Einmündung gerade mal eine Breite von rund 1,5 Metern. Durch eine Mauer haben Autofahrer und Radfahrer kaum Blickkontakt. Die Furt ist nicht markiert

Die fehlenden Markierungen der Furten an Straßeneinmündungen sind ein Riesenproblem. „Dabei ist das ein absolutes Minimum, das sollte umgehend in Angriff genommen werden“, sagt Karin Rohde. Der Aufwand, rote Farbe und weiße Begrenzungslinien aufzubringen, sei finanziell nicht so groß. „Muss denn erst etwas passieren“, fragt der Huder Bürger Horst Krause, der im Arbeitskreis mitmacht. „Im ganzen Ort ist die Radwegführung nicht klar. Das ist gefährlich“, sagt Christian Lüdke. Er engagiert sich beim ADFC und den Huder Grünen.

Die Grünen haben einen ganzen Katalog von Forderungen aufgestellt, nicht nur für Hude, sondern auch für Wüsting, beides Orte mit guter Bahnanbindung und kurzen Wegen. „Kein Weg zum Zentrum, zur nächsten Einkaufsmöglichkeit, zur Schule, zum Arbeitsplatz, zu Freundinnen und Freunden oder zu Freizeiteinrichtungen ist innerorts weiter als zwei oder drei Kilometer lang“, sagen die Grünen.

Eine fahrradfreundliche Kommune mache einen Ort lebenswerter und schütze das Klima. „Dafür müssen wir den Radverkehr fördern“, sagt Karin Rohde. E-Bikes und Pedelecs erweiterten den Radius der Mobilität mit dem Rad. Lastenräder und Fahrradanhänger ermöglichten das Kutschieren von kleinen Kindern und den Transport auch von größeren Einkäufen.

Was hält trotzdem viele Leute davon ab? Das ist die Frage. Und die Grünen geben auch gleich Antworten: An einigen Tagen möge es das Wetter sein. Vielleicht auch eine falsche Einschätzung des Zeitaufwands mit dem Rad. „Ein wesentlicher Bereich ist sicher die mangelnde Infrastruktur für den Radverkehr. Es fehlt an einem lückenlosen, sicheren Radwegenetz und an angemessenen, sicheren Abstellmöglichkeiten“, heißt es.

In den vergangenen Jahren seien hohe Beträge in die Sanierung des Straßennetzes der Gemeinde für den Autoverkehr ausgegeben worden. „Innerörtlich – für den alltäglichen Radverkehr – wurde in den letzten Jahren nichts investiert“, heißt es. Die Grünen fordern deshalb, im Haushalt 2021 einen Betrag von 150 000 Euro für erste Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs zu veranschlagen.