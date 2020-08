Mit viel Politprominenz hat die Erzeugergesellschaft Golden Geest am Dienstag ihre neue Kartoffelannahme eingeweiht. Unter anderem nahmen auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (vorn, 2. von links) sowie Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (vorn 2. von rechts) an der Feierstunde teil. (Golden Geest)

Die Kartoffel-Erzeugergesellschaft Golden Geest hat am Dienstagnachmittag ihre neue Kartoffelannahme eingeweiht. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast informierten sich bei einem Rundgang mit Firmeninhaber Eike Stöver über den innovativen Neubau. An dem Rundgang durch die neuen Produktionsstätten nahmen auch Landrat Carsten Harings, Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski, die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen, der Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley sowie der Kreistagsabgeordnete Wolfgang Sasse teil.

Mit der neuen Kartoffelannahme versorgt die Erzeugergesellschaft den benachbarten Tiefkühlspezialisten Agrarfrost mit heimischer Kartoffelrohware. Diese wird vor Ort zu Kartoffelspezialitäten wie Pommes Frites, Crazy Fries oder Kroketten verarbeitet. Durch den neuen Gebäudekomplex verdoppelt Golden Geest die Kapazitäten für Annahme, Wäsche und Sortierung. In dem rund 5000 Quadratmeter großen Neubau investierte die Erzeugergemeinschaft rund 20 Millionen Euro. Mit der Investition in die Erweiterung und in effizientere Arbeitsabläufe sieht sich das Unternehmen technologisch für zukünftige Anforderungen gerüstet und erhöht damit die Fertigungskapazitäten.

Der Fokus beim Neubau lag auf Endproduktqualität und Automatisierung. So wurde eine enge, IT-gestützte Kommunikation zwischen den Schlüsselparametern aus dem Werk, dem neuen Sortierbetrieb und der Kartoffeldisposition installiert. Für die Lieferanten gibt es jetzt eine automatisierte Beprobung. Zudem erfolgt anschließend eine zügige Entladung der Rohware. Für den weiteren Veredlungsprozess benötigt der Kunde Agrarfrost jeweils die richtige Knolle, die nun ebenfalls vollautomatisiert abgefragt wird.

„Die jeweiligen Anforderungen stets in Einklang mit dem Naturprodukt zu bringen ist unser täglicher Antrieb“, sagte Hans-Christian Gerdesmeyer, Geschäftsführer von Golden Geest. „Der nachhaltige Kartoffelanbau für Kartoffelspezialitäten hat sich in den vergangenen zehn Jahren sehr spezialisiert.“ Die Erzeugergesellschaft kann nun den Endkundenanforderungen sehr präzise nachkommen und die Rohware just in time je nach Anforderungen exakt anbieten. Möglich wird dies durch moderne Lösungen, angefangen von der Probennahme über Erdtrennung, Kartoffelwäsche, Sortierung bis hin zur Schälung. Der Kunde Agrarfrost erhält dadurch die Möglichkeit, noch präziser auf Kundenwünsche zu reagieren.

Bekenntnis zum Standort

„Wir setzen mit unserer Expansion bewusst ein Zeichen für die Herstellung deutscher Qualitätsprodukte. ,Made in Germany‘ ist immer noch ein international anerkanntes Markenzeichen, das wir uns auch im stärker werdenden internationalen Wettbewerb erhalten möchten“, sagte Eike Stöver und weiter: „Mit unserer Werkserweiterung am Standort Aldrup gehen wir einen großen Schritt, um auch in Zukunft im Kartoffel-Tiefkühlsegment als innovatives und zukunftsorientiertes Familienunternehmen zu agieren.“ Darüber hinaus sei der strategisch wichtige Ausbau ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland und sichere langfristig die damit verbundenen Arbeitsplätze.

Barbara Otte-Kinast, Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, zeigte sich beeindruckt von den erweiterten Produktionsstätten. „Moderne landwirtschaftliche Produktion ist ökonomisch und ökologisch zugleich. Das Familienunternehmen Agrarfrost geht mit der aktuellen Standorterweiterung einen weiteren Schritt hin zu einer qualitativ und nachhaltig fokussierten Agrarwirtschaft in Niedersachsen. Aspekte, die auch bei Verbrauchern eine immer wichtigere Rolle bei der Ernährung spielen“, erklärte sie. Und Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, ergänzte: „Mit der Expansion setzt Agrarfrost ein starkes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen. Das Traditionsunternehmen sichert damit auch in Zukunft Arbeitsplätze in der ländlichen Region.“