So sah es Ende April am Straßenrand in Düsternort aus. (INGO MÖLLERS)

Müllberge am Straßenrand statt gepflegter Grünstreifen – insbesondere im Stadtsüden und in Teilen des alten Deichhorts ist das in Delmenhorst immer wieder ein Ärgernis. Um dieses Problem anzugehen, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Müll-Streife in die besonders belasteten Stadtteile zu schicken. Der Außendienstmitarbeiter des Fachdienstes Umwelt bekommt einen neuen Kollegen an die Seite gestellt, zunächst befristet für ein Jahr. „Das ist ein Pilotprojekt, um die Lage zu klären. In einem Jahr können wir dann sehen, ob es sich bewährt hat“, sagte Ratsherr Murat Kalmis, der mit seiner Gruppe FDP/UAD den entsprechenden Vorschlag eingebracht hatte.

Trotz mehrheitlicher Zustimmung gab es im Rat auch skeptische Stimmen. „Wir werden dieses Problem nicht los, wenn wir aus wahltaktischen Gründen eine Müllpolizei aufstellen“, sagte etwa Hartmut Rosch (Linke). „Mit dem Knüppel in der Hand nachzusehen, ist der falsche Weg“, kritisierte er. Stattdessen sei Überzeugungsarbeit gefragt, um das Verhalten der Menschen zu ändern. Für Kathrin Seidel (Bürgerforum) ist der Umgang mit Müll auch eine Frage der Erziehung: „Kindergärten und Schulen müssen dafür das Bewusstsein schärfen.“ Auch sie stimmte deshalb gegen den Antrag.

Die Grünen stimmten für das Pilotprojekt, gaben sich bei den Erfolgsaussichten aber wenig optimistisch. „Es ist abzusehen, dass das nicht ausreicht. Wir müssen besser und effektiver auf die Menschen eingehen. In Berlin-Neukölln sind zum Beispiel interkulturelle Teams unterwegs, die mehrere Sprachen sprechen“, argumentierte Ratsherr Uwe Dähne. Auch die Zustimmung von Axel Unger (Freie Wähler) war mit einem großen „Aber“ verbunden: „Wir schaffen eine zusätzliche Stelle, obwohl uns die Landesregierung für die Kosten bei der Sicherstellung der Müllentsorgung kritisiert.“

Die Verwaltung hat mit Befragungen und einer direkten Ansprache vor Ort nach eigenen Angaben schon kurzfristige Erfolge erzielt. „Grundsätzlich wird versucht, den Verursacher der illegalen Abfallablagerung ausfindig zu machen, was naturgemäß sehr schwierig ist und sehr selten gelingt“, schreibt der Fachdienst Umwelt zu dem Beschluss.