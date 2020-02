Die Kreispolitiker des Struktur- und Wirtschaftsausschusses wollen eine bessere Bahninfrastruktur in der Region. (Björn Hake)

Beim Klimaschutz spielt die Reduzierung von Kohlendioxid eine tragende Rolle. Erreicht werden könnte das auch dadurch, dass noch mehr Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen. Dazu gehören aber entsprechend attraktive Angebote vor allem im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Der Struktur- und Wirtschaftsausschuss des Landkreises Oldenburg befasste sich nun in seiner jüngsten Sitzung mit gleich mit zwei Anträgen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu diesem Thema.

Zum einen soll die Bahninfrastruktur im Landkreis insgesamt verbessert werden. Dazu soll es auf allen Bahnstrecken im Kreisgebiet einen Halbstundentakt geben. Zudem sollen die Strecken ertüchtigt werden. Eduard Hüsers, Fraktionsvorsitzender der Grünen, hielt vor allem einen streckenweise zweigleisigen Ausbau für notwendig. Nur dann sei ein Begegnungsverkehr möglich, der überhaupt erst eine Steigerung der Taktzeiten möglich mache. „Derzeit gibt es zu wenig Ausweichstellen“, berichtete Hüsers. Die Züge müssten dann zum Beispiel in Delmenhorst oder Wildeshausen auf den jeweiligen Gegenzug warten. Gäbe es mehr Ausweichstellen, könnten Verspätungen schneller aufgeholt werden. Ein weiteres Problem ist die eingeschränkte Höchstgeschwindigkeit der Nordwestbahn-Züge. Aufgrund der noch zahlreich vorhandenen unbeschrankten Bahnübergänge beträgt diese 80 Stundenkilometer.

Die Grünen erhoffen sich durch den Ausbau eine Steigerung der Fahrgastzahlen. Denn wenn mehr Menschen auf den Zug umsteigen, würde zugleich die CO2-Emission gesenkt werden. Dieser Effekt ließe sich noch steigern, wenn auf den Strecken von Oldenburg oder Wilhelmshaven nach Osnabrück und von Bremen über Delmenhorst und Wildeshausen nach Osnabrück Wasserstofftriebwagen eingesetzt werden würden. Derzeit verkehren zwei solcher Züge im regulären Fahrgastbetrieb zwischen den Städten Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude.

Die Kreisverwaltung informierte darüber, dass die Landesnahverkehrsgesellschaft im Sommer 2019 ein Gutachten zur Entwicklung von Angeboten im Weser-Ems-Netz in Auftrag gegeben hat. Ergebnisse dazu liegen allerdings bislang noch nicht vor.

In einem weiteren Antrag hatten die Grünen außerdem für den Bahnhof Wüsting in der Gemeinde Hude einen Halbstundentakt nach Bremen und Oldenburg angeregt. Die Abgeordnete Elke Szepanski hatte gefordert, dass sich die Kreisverwaltung für einen zusätzlichen Halt der neuen Expresslinie RS 3X in Wüsting einsetzt. Die neue Linie verkehrt zwischen Bremen und Oldenburg und hält derzeit nur in Delmenhorst und Hude. „Wenn ich mit dem Zug aus Hannover komme, dann muss ich in Hude auf den nächsten Zug warten, der in Wüsting hält. Und ich bleibe keine Dreiviertelstunde auf dem Huder Bahnhof. Dann fahre ich mit dem Auto zurück nach Wüsting“, sagte Szepanski. Marion Daniel (FDP) unterstützte den Antrag der Grünen. „Zwischen dem ÖPNV in den Städten und auf dem Land liegen Welten. Wir müssen ständig dran bleiben, um Verbesserungen für den Landkreis zu erreichen.“

Diese Verbesserungen kann der Landkreis nur in Gesprächen mit der Landesnahverkehrsgesellschaft als Träger des ÖPNV auf der Schiene erreichen. Selbst hat der Landkreis keine Möglichkeit der Einflussnahme. Dementsprechend gab es auch keine Abstimmung im Ausschuss. Den Antrag von Elke Szepanski nahm man zur Kenntnis, den Antrag für den Ausbau der Schienenwege zogen die Grünen letztlich zurück.