Gerold Sprung: Nein und eigentlich sah ich mich auch nie wirklich als Politiker. Ich hatte ein politisches Amt inne und ich hatte mein Berufsleben lang mit Politik tagtäglich zu tun, aber mit der Parteipolitik hatte ich weniger zu tun. Und ich vermisse die Berufszeit auch deshalb nicht, weil auch das Leben nach dem Beruf noch viel zu bieten hat. Man muss nur eben noch die körperlichen und geistigen Fähigkeiten haben und diese richtig einschätzen.

Auch das fiel mir nicht schwer. Da hat sich meine Haltung seitdem wenig verändert. Anderen geht das vielleicht anders. Ich konnte, als meine Amtszeit endete, glaube ich, gut meine Sachen nehmen und gehen, da ich mich von Beginn meiner Bürgermeistertätigkeit an darauf eingestellt habe, dass es einmal enden wird. Die sieben Jahre wollte ich machen, das habe ich getan und am Ende hatte ich auch den Eindruck, ein wohl bestelltes Haus zurückzulassen.

Meine ersten politischen Erfahrungen habe ich in der Stadt Delmenhorst gemacht. Da hatte ich als Verwaltungsangestellter und als Beamter mit der Politik immer zu tun. Ich war sehr schnell einer der Protokollführer im Stadtrat und in den Ausschüssen. Mich hat das alles sehr interessiert. Da erlebte ich gestandene Politiker wie Franz Matysiak von der SPD, Eugen Jentsch von der FDP und Otto Jenzok von der CDU. Zudem hatte ich mich schon lange vor dieser Zeit sehr für Politik an sich und Staatsrecht im Besonderen interessiert. Durch meinen Beruf kamen dann auch Kommunalrecht und die Kommunalpolitik als spezielles Feld unserer Demokratie dazu.

Ich bin in Stenum geboren, bin hier groß geworden und lebe auch heute noch hier. Das ist meine Heimatgemeinde und was ich seit eh und je im Alltag gesehen, erlebt und auch selbst mitgestaltet habe: Hier wird Politik unkomplizierter gehandhabt. In einer ländlichen Gemeinde ist man dichter am Bürger dran. Es herrscht allgemein eben ein eher lockerer Umgang miteinander, also auch zwischen den Parteien. Dieser ist weniger starr, es passiert mehr interfraktionelle Zusammenarbeit. Das ist auf kommunaler Ebene einfacher als in der großen Politik.

Kommunalpolitik ist die unterste Instanz, also eigentlich ja. Die Kommune ist für den Bürger die erste Anlaufstelle, aber heute ist der Informationsfluss ganz anders als er in den 70er oder 80er Jahren. Die gesamte Kommunalpolitik ist von drei Facetten durchzogen, die aber unterschiedlich stark je nach Thema und Gemeinde ausgeprägt sind: Die Rechtsgrundlagen, die wie eben schon gesagt, die Grundlage für alles bilden. Aber daneben gibt es noch die politische Willensbildung und die politischen Persönlichkeiten. Und Bremen, Ganderkesee aber auch Delmenhorst hatten immer bedeutende Charaktere, die die Politik in ihrem von Rechtswegen her gegebenen Rahmen stark geprägt haben.

Als relativ statisch. Die SPD war sehr stark, dann kam die CDU und relativ bescheiden folgte die FDP. In dieser Zeit sprechen wir ja noch nicht von den Grünen oder geschweige denn der AfD. Erst Anfang der 1980er Jahre bildete sich eine Gruppe in Ganderkesee, die sich Selbsthilfe Ganderkesee nannte. Die standen insbesondere für Umweltpolitik und Energieeinsparungen. Sie brachen die Strukturen im Rat ein Stück weit auf und brachten neue Impulse herein.

Ja, in etwa, aber der Fokus dieser Gruppe war enger und lokaler verortet.

Überwiegend ja. Es herrschte ein respektvoller Umgang vor, aber Ausnahmen gibt es immer. Man wird immer jemanden finden, der sich an so manches Wortgefecht härterer Gangart erinnert, aber man ging im Allgemeinen respektvoll miteinander um. Die Problematik der Sache stand zuvorderst und erst danach kamen das Zwischenmenschliche und das Parteigerangel.

In dieser Frage kann man die Gebietskörperschaften einfach nicht vergleichen. In der Kommunalpolitik sind die Wege einfach kürzer.

Auch überwiegend respektvoll, das sah ähnlich aus, wie im Rat oder in den Ausschüssen. Aber auch da gab es mal verbale Angriffe. Aber nichts, was mir jetzt als einschneidend in Erinnerung geblieben ist. Das war harmlos.

Ja, aber ich kann keinen konkreten Zeitpunkt benennen. Aber so allmählich änderte sich der Umgang miteinander. Das hatte aber auch damit zu tun, dass die Ansprüche der Bürger größer geworden waren. Die Beteiligungsmöglichkeiten an der kommunalen Entwicklung und an den Entscheidungen des Rates sind zum Beispiel durch die Beteiligungsrechte der Einwohner stark ausgeweitet worden. Und die Bürger begannen, auch ihre Anliegen zunehmend intensiver zu vertreten. Und das wirkt bis in die heutige Zeit entsprechend fort. Es gibt kaum ein Baugebiet, eine Straße oder meinetwegen einen Windpark, der nicht kritisch begleitet wird. Aber ich möchte hier auch nicht missverstanden werden.

Das ist auch gut und richtig so. Die Bürger sollen sich beteiligen und wenn diese Beteiligung Widerstand ist, dann ist das im gesetzlichen Rahmen auch komplett in Ordnung. Aber das bedeutet natürlich, dass die Verfahren mitunter sehr lange dauern und bis zum Ende ihres denkbaren Weges in der Verwaltung laufen müssen, ehe eine Entscheidung und dann auch die Umsetzung erfolgen kann.

Das Thema der heutigen Zeit – nun ja. Jeder an der Spitze einer Verwaltung oder auch ein ehrenamtlicher oder hauptamtlicher Bürgermeister hat zu jeder Zeit Beleidigungen erlebt. Und bis zu einer roten Linie muss man das auch hinnehmen. Das war in den 70ern, in den 80ern, und auch in meiner Zeit als Gemeindedirektor oder als Bürgermeister so. Man ist manchmal Zielscheibe für den Zorn von Bürgern. Aber ich habe nie eine wirklich bedrohliche Situation erlebt. Aber Ereignisse, die Amtsträgern zu Recht Sorgen bereiten, nehmen zu.

Die Gründe sind vielfältig. Eine Gesellschaft ist immer im Wandel, aber die heutige Zeit steht schon trotz allen Wohlstands für einen höheren Druck, den die meisten Familien erleben. Viele fürchten den sozialen Abstieg, manchmal ist auch die Teilhabe an der Gesellschaft gefährdet. Aber die anonyme Meinungsvielfalt im Internet ist schon ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Das hat Vorteile, aber auch Schattenseiten, wie eben vermeintlich unnachvollziehbare Bedrohungen.

Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung persönlich oder auch aus Gesprächen nicht berichten, dass sich dies in Ganderkesee so stark ausgewirkt hat wie in vielen anderen Gemeinden und Städten Deutschlands. Ich habe in Ganderkesee als Chef der Verwaltung und Bürgermeister auch Sachen erlebt, die überraschten, aber nie wirklich Einschneidendes. Wir hatten Proteste, Aktionen oder auch spontane Versammlungen vor dem Rathaus, zum Beispiel durch Schüler.

Man kann darüber streiten, ob es richtig ist, diese Freitage für die Demonstrationen zu verwenden. Aber dass Schüler die Politiker stellen, nachhaken und sich engagieren, ist richtig und ich hoffe, dass sich das auf andere Bereiche und Dinge überträgt – eben nicht nur Klimaveränderung, gleich weg wie wichtig das Thema ist. Wir brauchen die jungen Menschen in der Kommunalpolitik, entweder als Aktive oder zumindest als Interessierte. Es interessieren sich zunehmend weniger Menschen für die allgemeinen Themen. So ist auch eine gewisse Überalterung in einzelnen Räten zu beobachten.

Vor allem bei denen, die im Rat sitzen. Zuschauer haben wir ja beinahe nur bei einigen speziellen Tagesordnungspunkten. Die Überalterung der Kommunalpolitik, das ist eine Entwicklung, die wir im Auge behalten müssen. Weniger Menschen haben Zeit, weniger Menschen empfinden sich als ortsverbunden und zudem ist eben auch ganz allgemein das Interesse für kommunale Themen gering. Die Politiker sollten wieder mehr mit den Menschen ins Gespräch kommen und sich mit den Sorgen der Menschen beschäftigen. Und hierfür brauchen sie vor allem Zeit. Wir brauchen zudem mehr ein Miteinander als gegeneinander. Egal, ob in der Politik oder bei verschiedenen Interessengruppen.

Das ist eine sehr schwierige Frage, da sie viele Facetten unserer Gesellschaft berührt. Mit den Vertretern der AfD ist derzeit jedenfalls nach meiner Auffassung eine Zusammenarbeit nicht möglich.

Zur Person

Gerold Sprung (76)

ist seit über 13 Jahren im Ruhestand. Zuvor war er aber bei der Gemeinde Ganderkesee für zwölf Jahre als Gemeindedirektor und von 1999 bis 2006 als Bürgermeister tätig. Mit dem DELMENHORSTER-KURIER spricht er über seine Laufbahn am Rande und in der Politik sowie über seine Wahrnehmung des politischen Umgangs innerhalb der Rathäuser und der Bürger mit Politikern.