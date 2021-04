Die DRK-Stationen in Delmenhorst setzen auf eine verbindliche Terminvergabe. In Bremen gibt es hingegen auch spontane Möglichkeiten, wie etwa in den Messehallen. (INGO MÖLLERS)

Auch über einen Monat nach dem Versprechen von Bund und Ländern, jedem Bürger pro Woche einen Corona-Schnelltest zu bezahlen, gibt es in Delmenhorst dafür keine ausreichende Infrastruktur. Diesen Eindruck können Delmenhorster zumindest gewinnen, wenn sie auf der Internetseite delmenhorst-wird-getestet.de einen Termin vereinbaren wollen. Wer am Donnerstagmittag die Seite aufgerufen hat, musste sich für die nächste Gelegenheit in der Teststation Annenheide bis Sonnabend gedulden. Bei der zentral gelegenen Station an der Graft gab es den nächsten freien Termin erst am Montag. So ist es kaum möglich, einen spontanen Familienbesuch per Schnelltest sicherer zu machen.

Seitdem das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Anfang April die zweite Teststation eröffnet hat, ist die Zahl der täglich durchgeführten Tests nach Angaben der Stadtverwaltung auf 300 bis 350 angestiegen. „Dabei sind leider auch immer täglich 20 bis 30 Termine, die nicht zustande kommen, weil die angemeldeten Personen nicht erscheinen“, teilt Sprecher Timo Frers mit.

Bei der Infrastruktur für Schnelltests sollen künftig auch private Anbieter eine wichtige Rolle spielen. Schon am 25. März hatte Krisenstabsleiter Rudolf Mattern während der jüngsten Sitzung des Stadtrats berichtet, der Stadt lägen entsprechende Anträge vor. Die Prüfung der Hygienekonzepte sei fast abgeschlossen.

Doch bislang gibt es in Delmenhorst lediglich einen privaten Anbieter der Schnelltests: Der „Vitaminpunkt“, ein Geschäft für Nahrungsergänzungsmittel am nordöstlichen Stadtrand. Der Geschäftsinhaber setzt auf Mundpropaganda, im Internet bewirbt er seine Schnelltests nicht. Dies liegt offenbar daran, dass das Geschäft die notwendige Absprache mit dem Gesundheitsamt übersprungen hat. Auf Anfrage erklärt die Stadtverwaltung: „Bislang liegt noch kein genehmigtes Hygienekonzept vor. Diese Genehmigung ist für den Betreiber unter anderem notwendig, um mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen zu können.“ Man stehe aber bereits im direkten Austausch mit dem Vitaminpunkt. Medienberichten zufolge bietet das Geschäft bereits seit über vier Wochen Schnelltests an.

Beim Gesundheitsamt sind bisher 14 Anträge von Privatanbietern eingegangen. Einer wurde aber bereits zurückgezogen, bei zwei weiteren fehlen laut Verwaltung die Konzepte komplett. „Aktuell sind diese Woche zwei weitere Genehmigungen erteilt worden. Diese Zentren könnten an den Start gehen“, berichtet Sprecher Frers.

In der kommenden Woche will ein privater Anbieter im City-Point an der Langen Straße Schnelltests anbieten. (INGO MÖLLERS)

Eines der Testzentren will in der kommenden Woche im City-Point in der Fußgängerzone eröffnen. Der Eigentümer der Immobilie, Kristensen Invest, hat ein leer stehendes Geschäft an einen Betreiber aus Süddeutschland vermittelt. Es handelt sich um den Raum, den zuletzt Terre des Hommes genutzt hatte. Andreas Vogler, geschäftsführender Gesellschafter von Kristensen Invest, geht von einer langfristigen Nutzung aus. „Testzentren werden in Zukunft fest zum Stadtbild gehören, auch wenn wir Corona unter Kontrolle haben“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Im Gegensatz zu einem Selbsttest liegt der Vorteil eines von geschultem Personal durchgeführten Schnelltests in dem schriftlichen Nachweis. Bei Modellprojekten sind diese die Voraussetzung für den Besuch von Gastronomie und Kultur. Auch einige Hausärzte und Apotheken bieten den kostenfreien „Bürgertest“ an.

Zur Sache

Keine Zahlen zu Impfungen

Seit dem 4. März hat die Stadtverwaltung auf ihrer Website einmal pro Woche veröffentlicht, wie es in Delmenhorst mit den Impfungen vorangeht. Damit ist nun Schluss. Anstelle der Zahlen der Erst- und Zweitimpfungen lesen interessierte Bürger nun nur noch folgende Erklärung: „Da die Haus- und Facharztpraxen seit vergangener Woche ebenfalls Corona-Impfungen durchführen, ist aktuell eine verlässliche Angabe zu den Zahlen der geimpften Menschen in Delmenhorst insgesamt nicht mehr möglich.“ Am 7. April meldete die Stadt 11.501 Erstimpfungen, was einer Quote von 14 Prozent entspricht.