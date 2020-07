Die Herrenriege der CDU ließ sich von Cerstin und Uwe Vosteen (Erster und Zweite von rechts) die gegenwärtige Situation der Gastronomie erläutern. (TAMMO ERNST)

Ganderkesee-Stenum. Die Gastronomie ist eine der großen leidtragenden Branchen in der Corona-Krise. Ein Grund für die Ratsfraktion der Ganderkeseer CDU, einmal bei einem der großen Betriebe in der Gemeinde vorbeizuschauen und sich die Lage erläutern zu lassen, dachte sich deren Fraktionsvorsitzender Ralf Wessel, und so stand die Fraktion in dieser Woche in den Sälen des Gasthauses Backenköhler und ließ sich die neuen Akademieräume im Obergeschoss zeigen.

Denn auch wenn die Corona-Pandemie dem Hotel- und Restaurantbetrieb in den vergangenen Monaten die Kundschaft ferngehalten hat, so war das Inhaber-Ehepaar Vosteen nicht müde und investierte in den Umbau ihrer früheren Privatwohnung über der Gastwirtschaft. Cerstin Vosteen hat dort eine „Akademie für Achtsame Lebenspraxis“ eingerichtet, in der bislang fünf Einrichtungen untergebracht sind, die aber für weitere offen ist: „Wir wollen weiter wachsen“, sagte Cerstin Vosteen. Und der Zeitpunkt dafür scheint günstig. Denn auch wenn das Geschäft mit Feiern komplett eingebrochen ist, so ist zumindest die Nachfrage nach Seminaren wieder „einigermaßen gut“, wie Uwe Vosteen den Ratsherren der CDU berichtete, „wir hatten schon befürchtet, dass jetzt Meetings nur noch im Internet stattfinden. Aber das ist zum Glück nicht der Fall.“

Cerstin Vosteen vermutet, dass sich der Schwerpunkt der Tagungen in ihrem Haus verändern könnte, dass zunehmend Fragen des eigenen Glücks in den Mittelpunkt rücken werden, Fragen, die in Gesprächsrunden oder auf der Yoga-Matte beantwortet werden. Sie glaubt, dass Gruppen also intensiver tagen könnten und sich dabei der Schwerpunkt eher zum sozialen Miteinander verschiebt, es also nicht mehr vornehmlich um die Verhandlung von Geschäftsprozessen, sondern um den Weg zu einer gemeinsamen Strategie in einem starken Team gehen könnte. Denn: „Dass wir zum alten Niveau bei den Tagungen zurückkehren könnten, das können wir uns abschminken“, sagte Uwe Vosteen, quasi ganz ungeschminkt.

Die CDU-Fraktion zeigte sich interessiert und von den Ideen der Vosteens überzeugt. Einige zeigten direkt Interesse, in die Akademie einzusteigen. Doch ein weiteres Anliegen trieb die Fraktion um: Wie steht es wirtschaftlich um die örtliche Gastronomie? Wie kann die Politik helfen, dass sich die Situation nicht dramatisch verschärft und die Saalbetriebe, die ohnehin seit Jahren weniger werden, nicht völlig über den Deister gehen? „Ich finde es schockierend, dass es zwischen der Veröffentlichung einer neuen Corona-Verordnung und der Erläuterung dessen, was nun geht und was nicht geht, zwei Wochen dauert“, zeigte sich Uwe Vosteen etwas konsterniert. „Wir hatten eine Anfrage für eine Hochzeitsgesellschaft mit 80 Leuten, die hätte 9000 Euro Umsatz gebracht, das wäre doch ein schönes Geschäft gewesen, oder?“, fragte Uwe Vosteen in die Runde. „Aber ich weiß nicht, woran ich bin, und bevor ich kurzfristig absagen muss, sage ich dann lieber vorsorglich ab. Ich hätte gerne mehr Planungssicherheit.“

Die Vosteens mussten alle ihrer festangestellten Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Und weil es für Aushilfskräfte kein passendes Instrument gibt, mussten sie alle ihrer Aushilfen entlassen. Das Schicksal teilen alle Gastronomie-Betriebe in der Republik. Uwe Vosteen wünscht sich aber eine klarere Kommunikation und vor allem klarere Regeln, denn grundsätzlich, so vermutet er, würden die Menschen schon gern wieder auswärts Essen gehen und verreisen. „Die Senkung der Mehrwertsteuer hat keinen Effekt, die Preise sinken nur leicht, das ist kein Anreiz. Aber die Menschen haben Angst davor, wie es weitergeht. Es wäre sinnvoller, wenn die Kaufkraft erhalten würde“, meinte er.

Die CDU-Fraktion hatte den Ausführungen des Wirte-Ehepaars aufmerksam gelauscht. Ralf Wessel, der Fraktionsvorsitzende, zeigte sich dankbar: „Das hilft uns zu erfahren, wo die wirtschaftlichen Hilfen nicht sinnvoll greifen. Mit dem Wissen können wir dann entsprechend gegensteuern.“ Uwe Vosteen war unterdessen in Rage und gab den Politikern mit auf den Weg: „Seht zu, dass Anfang nächsten Jahres niemand eine Steuernachzahlung wird zahlen müssen. Das würde den Populisten sonst Tür und Tor öffnen, das solltet ihr verhindern.“ Die Corona-Pandemie ist mittlerweile zu einem Politikum geworden. Der Gesundheitsschutz und die Wirtschaftskraft sind schwer zu vereinbaren, man sieht dies bereits in anderen Ländern. Um den sozialen und politischen Frieden zu erhalten, wird auch die CDU gefordert sein.