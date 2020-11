Erst im vergangenen Jahr haben Bürgermeisterin Alice Gerken und Leiterin Katja Witte (von links) die Kita "Lüttje Ganter" an der Fritz-Reuter-Straße eröffnet. Nun soll die Einrichtung bereits um eine weitere Krippengruppe aufgestockt werden. (INGO MöLLERS)

Als Fachdienstleiterin Karen Becker Anfang September im Ausschuss für Soziales und Gesellschaft die Situation der Kinderbetreuung in der Gemeinde Ganderkesee dargestellt hat, da deutete sie bereits an, dass es Bedarfe für weitere Krippengruppen sowohl in Ganderkesee als auch im Gemeindenorden gebe. An diesem Donnerstag, 5. November, diskutieren die Fraktionen nun im Rahmen der Haushaltsberatungen darüber, ob die beiden neuen Einrichtungen, die 2022 ihren Betrieb aufnehmen sollen, auch tatsächlich gebaut werden. Konkret geht es einerseits um die Erweiterung der 2019 erst fertiggestellten Kita „Lüttje Ganter“ (Fritz-Reuter-Straße), eine weitere Gruppe soll im Kindergarten „Flohkiste“ in Schönemoor eine Heimat finden.

Durch eine Erweiterung des Angebots um eine Krippengruppe könnten mehr Geschwisterkinder in einer Einrichtung betreut werden. Auch der Übergang von der Krippe in den Kindergarten werde deutlich erleichtert, wirbt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage für die Erweiterung der „Flohkiste“. Die Kosten kalkuliert die Verwaltung grob mit rund 750 000 Euro – verteilt auf 160 000 Euro Planungskosten 2021 und 590 000 Euro Baukosten 2022. Zum einen müsste im Erdgeschoss ein Anbau mit rund 200 Quadratmetern Grundfläche entstehen, zum anderen seien auch Umbauarbeiten im Bestand erforderlich. Bei beiden Vorhaben erwartet die Gemeinde Zuschüsse von jeweils 226 500 Euro von Land (180 000 Euro) und Landkreis (46 500 Euro).

In der Kita „Lüttje Ganter“ gibt es bereits zwei Krippengruppen, dies wäre dann die dritte. Die Architekten haben bei der Planung des Gebäudes bereits eine optionale Erweiterung berücksichtigt, die durch eine Aufstockung erfolgen würde. Hinzu kämen Umbauarbeiten im Bestand, eine neue Feuerschutztreppe, und auch an den Außenanlagen müsste noch einmal etwas getan werden. Hier kalkuliert die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 680 000 Euro – verteilt auf 140 000 Euro Planungskosten im Haushaltsjahr 2021 sowie 540 000 Euro Baukosten 2022.

Da der erhöhte Bedarf an Plätzen durch die neuen Baugebiete in Schierbrok und Heide erst in ein bis zwei Jahren zu erwarten sei, schlägt die UWG-Fraktion im Fall der neuen Krippe in Schönemoor eine Verschiebung der Haushaltsansätze vor. „Wir beantragen die Verschiebung der Planungskostenansätze in das Haushaltsjahr 2022 und für die Baukosten in das Haushaltsjahr 2023“, erklärt Fraktionsvorsitzender Carsten Jesußek. Die Verwaltung weist allerdings darauf hin, dass die Zuschüsse beim Land nach der aktuellen Förderrichtlinie bis zum 30. September 2021 beantragt werden müssen und der Bau bis spätestens 30. Juni 2022 fertig sein muss.

Nachträglich hat der Kreisausschuss des Landkreises Oldenburg der Gemeinde Ganderkesee jetzt einen Zuschuss von rund 20 000 Euro für die Einrichtung einer zweiten Hortgruppe in Heide gewährt. Um den Anforderungen gerecht zu werden, musste in einem vorhandenen Klassenraum unter anderem eine neue Außentür eingebaut werden. Außerdem bedurfte es einer Falttür, um Musikinstrumente unterzubringen, sowie Maler- und Bodenarbeiten.

„Die Erweiterung des Platzangebots ist im Hinblick auf den Rechtsanspruch notwendig, um dem örtlichen Bedarf Rechnung zu tragen“, heißt es in der Begründung der Kreisverwaltung. Gerade die Gemeinde Ganderkesee erlebe in neu ausgewiesenen Baugebieten einen Zuzug von jungen Familien, der sich in einer deutlichen Nachfrage nach Kindertagesbetreuung in allen drei Formen niederschlage. Bei der Hortbetreuung rechnet der Landkreis Oldenburg durchschnittlich mit einer Bedarfsquote von zehn Prozent bei den Grundschülern. In Ganderkesee liege dieser Bedarf bereits seit Längerem bei etwa 17 Prozent.

Die Hortgruppe in Heide, die über zwölf Plätze verfügt, hat bereits zum Beginn des neuen Schuljahres ihren Betrieb aufgenommen, sodass die Gemeinde an vier Standorten inzwischen 190 Hortplätze anbieten kann. 2021 soll ein weiterer Hort an der Grundschule Dürerstraße hinzukommen. Hier kalkuliert die Verwaltung mit einem Investitionsbedarf in Höhe von 355 000 Euro.