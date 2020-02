Nachdem Ulf Moritz (Mitte) 2014 in den Ruhestand gegangen ist, engagiert er sich unter anderem als Koordinator der Stromspar-Checker im Regionalen Umweltzentrum Hollen. Das will der neue SPD-Fraktionschef auch weiterhin tun. (INGO MÖLLERS)

Ulf Moritz: Wir haben drei große Themenblöcke: Wohnen, Bildung und Klimaschutz. Der Wohnungsbau kommt in der Gemeinde zwar ganz gut voran, aber das gilt nicht für den sozialen Wohnungsbau oder für Wohnungen mit niedrigen Mieten, die sich auch junge Leute leisten können. Der hängt total hinterher, und das bestätigen auch immer wieder die Menschen, die in Ganderkesee eine kleine Wohnung suchen. Hier mehr zu tun, ist für uns einer der wichtigsten Punkte. Und wenn die Baugesellschaften das nicht auf die Reihe kriegen, dann muss die Gemeinde das eben selber machen.

Die Gemeinde soll auch selber bauen. Das wäre ja auch nichts Neues. Bereits in den 1960er Jahren, als es vor Ort einen Lehrermangel gab, hat die Gemeinde Häuser gebaut, um Lehrer anzuwerben. Die sind dann später wieder veräußert worden, häufig haben die Lehrer, die dort erst zur Miete wohnten, die dann gekauft. So ist die Gemeinde auch nicht auf den Investitionen sitzen geblieben, sondern hat sie später refinanziert.

In der Regel findet man die Akzeptanz, wenn man rechtzeitig mit den Menschen redet. Und darum müssen wir uns bemühen. Ja, es gibt diese Vorbehalte, das war bei den Flüchtlingen auch so. Aber da, wo man die Bürger einbezogen und die Flüchtlinge auch begleitet hat, haben sich die Wogen immer sehr schnell geglättet. Das ist für mich die gute Erfahrung mit unseren Bürgern: Sie sind durchaus zum Gespräch bereit, aber Politik und Verwaltung müssen die Kontakte auch suchen.

Der Begriff Klimanotstand klingt natürlich etwas reißerisch, das muss ich zugeben. Aber das schließt sich daran an, dass es inzwischen viele Städte und Gemeinden gibt, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Das bedeutet in der Praxis ja nicht, dass wir hier vor Ort Filter für Kohlendioxid aufstellen, sondern dass wir bei allen Vorhaben, die die Gemeinde plant und angeht, überlegen, welche Auswirkungen die auf das Klima haben. Es ist die Querschnittsaufgabe, die man in der nächsten Zeit bei allem berücksichtigen muss, was man tut. Schon als der Erste Gemeinderat Matthias Meyer den Haushalt für dieses Jahr vorgestellt hat, konnte man den Eindruck gewinnen, dass inzwischen alles mit Klima zu tun hat. Und genau das ist der Punkt.

Als Schulträger können wir nur dafür sorgen, dass die Schulen über eine gute Ausstattung verfügen. Da haben wir ja in der Vergangenheit bereits Anträge gestellt, dass die Verwaltung ein Konzept entwickelt, auf dessen Basis jetzt auch Zuschüsse für die Digitalisierung der Schulen fließen. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr gut funktionierende Volkshochschule. Was wir aber nicht haben, ist ein breites Bildungsangebot für Jugendliche. Wir brauchen eine bessere Vernetzung, dass wir im Bereich der politischen Bildung mehr Jugendliche für dieses Thema sensibilisieren können.

Wichtig ist vor allem eine stärkere Vernetzung mit den anderen Anbietern – also etwa mit den Jugendhäusern oder dem Präventionsrat. Die politische Jugendbildung liegt mir auch persönlich sehr am Herzen. Leider ist sie im Land Niedersachsen mit dem Niedergang der Bildungsstätten wie dem Jugendhof Steinkimmen zuletzt immer mehr verschwunden. Wir brauchen aber eine politische Jugendbildung, um Radikalisierungstendenzen zu verhindern. Denn Demokratie ist eine Sache, die man jeden Tag neu lernen muss.

Das halten wir auch für den völlig falschen Weg. Die Gemeinde muss der Regio-VHS als Auftraggeber deutlicher sagen, was mit dem Zuschuss passieren soll. Man kann nicht einfach fordern, dass die VHS wirtschaftlicher werden soll. Die VHS hat nicht nur einen breiten Bildungsauftrag, sondern auch einen sozialen Auftrag. Über die VHS werden zahlreiche Kontakte gebildet, die für das Gemeinwesen wichtig und nützlich sind. Und die sind nicht zu unterschätzen.

Unser stellvertretender Fraktionsvorsitzende Marcel Dönike ist ja bei den Jusos sehr aktiv. Da habe ich Hoffnung, dass meine Zeit als Fraktionsvorsitzender begrenzt ist, weil dort dann auch Jugendliche nachkommen. Aber auch wenn ich mal Gemeindejugendpfleger war, bin ich nicht in der Lage, kluge Ratschläge für einen Aufbau von Jugendlichen in der Partei oder insgesamt zu geben. Das müssen die Jüngeren schon selber machen. Wichtig ist, dass die Alten auch mal Platz machen. Da hat die SPD wie andere Parteien auch einen großen Nachholbedarf. Aber ich weiß, dass einige Ältere aus unserer Fraktion 2021 nicht mehr antreten werden und auch Jüngere kandidieren werden. Einige haben wir schon im Auge.

Man könnte vielleicht noch mal einen Anschub geben, dass auch die Digitalisierung im Rathaus, insbesondere die Online-Angebote für die Bürger, weiter vorangebracht werden. Noch zu meiner Zeit haben wir elektronische Termin-Reservierungen für die Kfz-Zulassungsstelle eingeführt, und ich frage mich, warum dieses System immer noch nicht für das gesamte Bürgerbüro ausgebaut ist. Außerdem haben wir Ende vergangenen Jahres ja den Feuerwehrbedarfsplan verabschiedet: Ich halte es für sehr wichtig, dass wir in diesem Bereich eine Menge machen. Das ist die Basis der Daseinsvorsorge, auf die sich die Bürger verlassen können müssen. Wenn andere Schulleiter unsere Gemeinde besuchen, dann hört man immer wieder, dass Ganderkesee eine sehr schulfreundliche Gemeinde ist. Auch im Kita-Bereich sind wir gut aufgestellt, aber es kann immer noch besser werden. Es gibt ja diesen Spruch: Wer möchte, dass es bleibt, wie es ist, muss heute anfangen, alles zu ändern. In diesem Sinne gilt es, auf das zu blicken, was vorhanden ist und zu schauen, ob es auch in der Zukunft noch das Richtige ist.

Zur Person

Ulf Moritz (70)

arbeitete von 1978 bis 2014 in der Gemeindeverwaltung, zunächst als Gemeindejugendpfleger, später als Fachdienstleiter Personal und Organisation. Im September rückte er für Dieter Strodthoff in den Gemeinderat nach, seit Ende Januar 2020 ist er Vorsitzender der dortigen SPD-Fraktion.