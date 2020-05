Obst ist gesund, landet aber in vielen Haushalten immer noch zu selten auf dem Speiseteller. Der Ernährungsrat soll sich mit diesem Problem beschäftigen. (Peter Kneffel/ DPA)

Was kommt eigentlich auf unsere Teller? Oder anders gefragt: Was legen wir uns selbst auf unsere Teller? Woher kommt unser Essen? Wer produziert es – und wie? Wo kaufen wir es? Und ist es gesund? Manch einer möchte sich bei diesen Fragen vielleicht schützend über seinen Teller werfen: „Das geht doch niemanden etwas an!“ Klar: Essen ist ein sehr persönliches Thema. Persönlicher geht es kaum. Denn idealerweise entscheiden wir von Kindesbeinen an selbst, was letztendlich in unserem Bauch landet. Die obigen Fragen kann jeder nur für sich selbst beantworten.

Doch da gibt es ein Problem: „Bei der Mehrzahl der Menschen ist das Feingefühl für das, was sie essen, nicht sehr ausgeprägt“, formuliert es SPD-Ratsfrau Andrea Lotsios vorsichtig. Deshalb hat die Gruppe SPD und Partner einen Antrag zur Gründung eines Ernährungsrates für die Stadt Delmenhorst gestellt. Dieser soll eng mit der lokalen Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Das Ziel ist laut Antrag eine nachhaltige, gerechte, effektive und ökologische Ernährungsstrategie mit messbaren konkreten Zielen sowie der Aufbau einer zukunftsfähigen Struktur für eine möglichst regionale Versorgung mit Nahrungsmitteln. Des Weiteren soll eine intensive Zusammenarbeit mit dem Landeszentrum für Ernährung angestrebt werden. Die Koordinierung – so sieht es der Antrag vor – soll über eine von der Verwaltung zu beantragende Stelle erfolgen, finanziert über das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Laut der Gruppe SPD und Partner sei ein Ernährungsrat im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ein Schritt auf kommunaler Ebene in die richtige Richtung.

Alternativen beim Einkaufen aufzeigen

„Wir wollen mithilfe des Ernährungsrates die Menschen darauf aufmerksam machen, welche Möglichkeiten sie in der Stadt haben, sich nachhaltig, regional und gesund zu ernähren“, erklärt Andrea Lotsios. Dabei ginge es dann beispielsweise darum, aufzuzeigen, dass man statt im Supermarkt auch in Hofläden, auf dem Wochenmarkt oder im Unverpacktladen einkaufen kann. „Oder man baut im eigenen Garten selbst etwas an. Es muss ja nicht immer die Tomate aus Holland sein. Das geht auch auf einem Balkon“, so Lotsios. Eine nachhaltige Ernährung habe noch einen entscheidenden Vorteil: „Auf diese Weise kauft man bewusster und gesünder ein. Und das führt wiederum zu weniger Übergewicht, mehr Wohlbefinden und so weiter.“ Und wer lokal angebaute Lebensmittel kauft, stütze gleichzeitig die Region.

„Am besten beginnt man mit so etwas bei den Kindern und Jugendlichen“, sagt Lotsios. Deshalb sieht das Konzept des Ernährungsrates auch Schulprojekte vor, in denen man schon von Kindesbeinen an für das Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit sowie deren Zusammenspiel sensibilisiert wird. Denn nur, wer um seine Möglichkeiten weiß, kann auch wirklich selbstständig über die eigene Ernährung entscheiden.

Der Ernährungsrat soll jedoch nicht allein in der Verwaltung angesiedelt werden. „Er soll aus sich selbst herauswachsen“, so Lotsios. Kooperationen sind geplant – beispielsweise mit dem Delmenhorster Institut für Gesundheitsförderung, den Schwerpunkten Hauswirtschaft und Ernährung der BBS II, den Kleingartenvereinen, den Wochenmärkten und dem Regionalen Umweltzentrum Hollen. Aber auch Veranstaltungen wie das Kartoffelfest oder spezialisierte Gastronomien könne man sich als Plattform für das Thema zu eigen machen.

Vorbild: Oldenburg

Andrea Lotsios schielt in ihrem Engagement für einen Ernährungsrat ein wenig nach Oldenburg. Dort wurde Ende Oktober 2017 Niedersachsens erster Ernährungsrat gegründet. „Ob sich seitdem das Ernährungsverständnis der Menschen verändert hat, lässt sich natürlich schwer messen und beurteilen“, sagt die Koordinatorin Judith Busch. Doch auf politischer Ebene habe der Oldenburger Ernährungsrat bereits einige Erfolge zu verzeichnen. „Wir waren in einer Arbeitsgruppe, die zusammen mit der Stadt ein Konzept für ein nachhaltiges und gesundes Schulcatering erarbeitet hat. Das sieht beispielsweise zu hundert Prozent Biofleisch vor“, erzählt Busch. „In der Politik ist inzwischen schon angekommen, dass das sehr wohl ein Thema auf kommunaler Ebene ist“, sagt sie. Aber in der Zivilgesellschaft sei ihrer Einschätzung nach „noch Luft nach oben“, was die Sensibilität gegenüber der eigenen Ernährung angeht: „Dabei hat das Thema so viel Potenzial, weil wirklich jeder einzelne auf ganz einfache Weise viel bewirken kann.“

Andrea Lotsios hofft, dass ihr Antrag nicht abgeschmettert wird. Die Verwaltung rät in der Beschlussvorlage von einer Zustimmung ab. Die entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen in der Stadtverwaltung seien dafür nicht vorhanden, und eine Förderung des Landes für diese Aufgabe sei nicht absehbar, heißt es. „Wir überprüfen gerade, ob es wirklich keine Förderung dafür gibt“, sagt Lotsios und ergänzt: „Ich bin zäh und kämpfe für einen Ernährungsrat.“