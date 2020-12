Jürgen Lüdtke, Vorsitzender des Seniorenbeirats Ganderkesee, freut sich, dass die Ehrenamtlichen bald wieder einen Ansprechpartner im Rathaus kriegen sollen. (INGO MÖLLERS)

Groß war die Aufregung, als die Gemeinde Ganderkesee mit dem Ausscheiden der langjährigen Mitarbeiterin Christa Wachtendorf auch das Freiwilligenforum „Mach mit“, das viele Jahre lang die Ehrenamtler betreut hat, aus der Verwaltung ausgliedern wollte. Eine Übernahme durch den Wildeshauser Verein „Misch-mit“, wie ihn die Verantwortlichen im Rathaus zunächst anstrebten, hat die Politik mit dem Argument verhindert, dass die Ehrenamtlichen in der Gemeinde Ganderkesee einen Ansprechpartner vor Ort bräuchten. Nun ist die Verwaltung noch ein bisschen weiter auf diese Linie eingeschwenkt. Im kommenden Jahr will sie wieder zehn Stunden monatlich im Fachdienst Soziale Hilfen für die Freiwilligenarbeit zur Verfügung stellen. Das hat der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Nach dem Ausscheiden Wachtendorfs war das Freiwilligenforum „Mach Mit“ seit Anfang 2020 in der Regio-VHS angesiedelt. „Trotz der eingeschränkten Freiwilligenarbeit in Zeiten von Corona hat sich gezeigt, dass für die ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde Ganderkesee ein höherer Betreuungsaufwand notwendig geworden ist. Die Ehrenamtlichen benötigen einen persönlichen Ansprechpartner, der auch Zusammenkünfte der einzelnen Bereiche (zum Beispiel Lesepaten, Wohnberater, Seniorenbegleiter) organisiert und sich um Schulungen und Vorträge kümmert“, argumentiert die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Hinzu komme, dass derzeit ein semi-digitaler Kommunikationsraum für Vereine und Initiativen in der ehemaligen Oberschule in Bookholzberg eingerichtet werde, den die Regio-VHS betreuen müsse. Dies binde weitere Kapazitäten, die ausgeglichen werden müssten.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, im Fachdienst Soziale Hilfen monatlich zehn Personalstunden zusätzlich für die Begleitung der Ehrenamtlichen in der Gemeinde Ganderkesee vorzuhalten. Die Personalstunden dafür könnten durch Umschichtungen generiert werden. Die zu erwartenden Personalkosten in Höhe von rund 12 600 Euro können gegebenenfalls über eine erhöhte Förderung durch Landesmittel reduziert werden.

Jürgen Lüdtke, Vorsitzender des Seniorenbeirats Ganderkesee und der Seniorenvertretung im Landkreis Oldenburg, begrüßt die Entwicklung ausdrücklich: „Ich finde es erst mal super, dass wir wieder einen Ansprechpartner im Fachdienst Soziale Hilfen bekommen, der auch in diesem Themenbereich kompetent Auskunft geben kann“, erklärt er. Denn das Fachwissen aus dem Sozialbereich sei in der Regio-VHS nicht abrufbar gewesen. In einem nächsten Schritt müsse es aber darum gehen, die Aufgabenverteilung zu konkretisieren, also festzulegen, welche Bereiche bei der Regio-VHS verbleiben und welche künftig wieder im Rathaus angesiedelt sein werden. Dazu gehöre unter anderem auch die Einsatzplanung für das Bürgerauto. „Auf jeden Fall werden wir aber auch mit dem neuen Ansprechpartner vertrauensvoll zusammenarbeiten“, versichert der Vorsitzende des Seniorenbeirats.

Die Wohnberatungen würden ohnehin zentral über den Seniorenstützpunkt des Landkreises Oldenburg vermittelt – „auch wenn sämtliche sechs verfügbaren Wohnberater zurzeit noch aus Ganderkesee kommen“, wie Lüdtke erläutert. Weitere 16 Wohnberater befänden sich zurzeit in der Ausbildung. „Eigentlich sollte der Kurs auch schon abgeschlossen sein, aber die Verzögerungen durch Corona führen dazu, dass dies wohl erst Mitte 2021 der Fall sein wird – sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt“, sagt Lüdtke.

Weil die ehrenamtlichen Hilfen insbesondere für ältere Mitbürger in Corona-Zeiten nur auf Sparflamme laufen, hat Lüdtke seit Mitte November auch das „Sorgentelefon“ wieder aktiviert. Unter der Rufnummer 01 60 / 96 67 91 63 steht er den Senioren Rede und Antwort bei deren Anliegen. „Das klingelt eigentlich permanent. Da kommen dann etwa Nachfragen zu den Corona-Fällen in den Ganderkeseer Senioreneinrichtungen und an wen man sich in dieser Angelegenheit wenden kann“, nennt Lüdtke ein Beispiel. Im Schnitt würden rund 30 Anrufe pro Woche über diesen Weg Rat und Hilfe suchen – „die E-Mail-Anfragen noch nicht eingerechnet“, wie Lüdtke betont.