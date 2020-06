An den derzeitigen Standort von Aldi und Inkoop am Junkernkamp soll der Netto-Markt ziehen. (INGO MöLLERS)

Der geplante Umzug von Aldi und Inkoop vom Junkernkamp an die Wildeshauser Straße in Harpstedt steht kurz davor, die nächste Hürde zu nehmen. Am Donnerstag tagt der Umwelt- und Planungsausschuss des Flecken Harpstedt (19 Uhr, Koemssaal) und befasst sich mit dem Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 56, der alles rund um das Areal an der Wildeshauser Straße als Sondergebiet für großflächigen nahversorgungsrelevanten Einzelhandel regelt. Mit Überraschungen bei der Abstimmung über den B-Plan ist nicht zu rechnen. Schließlich hatte der Fleckenrat im März 2019 einstimmig sein Okay für den Standortwechsel von Aldi und Inkoop gegeben. Und auch aus der Bevölkerung scheint es keinen Widerspruch gegen das Vorhaben zu geben. Bei einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit Anfang dieses Jahres „wurden keine Anregungen vorgebracht“, teilt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage für den Umwelt- und Planungsausschuss mit.

Parallel wird in der Sitzung auch der Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 57 vorgestellt. Aus gutem Grund. Denn die Zustimmung für den Umzug von Aldi und Inkoop steht unter dem Vorbehalt, dass dieser kein Nahversorgungsvakuum am Junkernkamp, dem derzeitigen Standort, hinterlässt. „Die zentrale Versorgungsfunktion der Ortsmitte von Harpstedt soll bei dieser Umsiedlung nicht geschwächt werden“, heißt es in beiden Bebauungsplänen. Die Versorgung mit Lebensmitteln gehöre zum Kernsortiment im Versorgungsauftrag.

Die Lösung des Problems: Der im Bereich der Amtsfreiheit ansässige Netto-Markt soll an den alten Inkoop-Standort am Junkernkamp umziehen. „Um eine moderne Bewirtschaftung zu ermöglichen“, sei jedoch ein Neubau erforderlich, heißt es im B-Plan Nr. 57 weiter. Nach dem Auszug von Inkoop soll somit das Altgebäude abgerissen und ein Neubau mit einer Verkaufsfläche von 1150 Quadratmetern inklusive eines Backshops entstehen. Diese „geplante Neuerrichtung des Netto-Marktes“ am Junkernkamp sei durch vertragliche Regelungen „verbindlich zu sichern“. Erst wenn dies erfolgt ist, wird das Bauleitplanverfahren abgeschlossen, teilt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage mit.

Mit ihren Standortwechseln wollen alle drei Supermarktbetreiber eine Vergrößerung ihrer Verkaufsflächen in Harpstedt erreichen. Während sich Inkoop als Lebensmittelvollsortimenter mit dem Umzug an die westliche Ortslage des Fleckens von 1100 auf dann 1800 Quadratmeter vergrößern wird, sind es bei Aldi 340 Quadratmeter mehr. Sprich, an der Wildeshauser Straße wird der Lebensmitteldiscounter eine Fläche von 1050 Quadratmetern nutzen. Für den Netto-Markt ergibt sich durch die Umsiedlung an den Junkernkamp eine Vergrößerung um 480 Quadratmeter. Insgesamt vergrößert sich damit die Verkaufsfläche im Segment der Nahversorgung in Harpstedt um 1520 Quadratmeter.

Das fast 1,6 Hektar große Areal an der Wildeshauser Straße, auf dem der geplante Neubau von Inkoop und Aldi mit rund 165 Stellplätzen entstehen soll, besteht zum größten Teil aus Ackerfläche. Es gibt dort allerdings auch Bestandsgebäude. Wie aus dem B-Plan hervorgeht, „müssen die vorhandenen Gebäude Wildeshauser Straße 2 und 4 entfernt werden“, um das Vorhaben realisieren zu können. Die verkehrliche Erschließung soll ausschließlich von der Wildeshauser Straße aus über zwei Zufahrten erfolgen. Auf den Verkehr auf der Landesstraße sind laut B-Plan keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Das habe ein Gutachten eines Ingenieurbüros gezeigt. Dieses hält darüber hinaus die Einrichtung einer Linksabbiegerspur nicht für erforderlich.

Auch für Fußgänger soll der neue Nahversorgungsstandort gut zu erreichen sein. Zum einen gibt es bereits einen Fußweg an der Wildeshauser Straße. Zum anderen soll ein Wirtschaftsweg, der zurzeit vom Schützenweg zur Wildeshauser Straße führt, als Fuß- und Radweg ausgebaut werden. Darüber hinaus liegt das Plangebiet laut B-Plan in fußläufiger Entfernung zur Haltestelle „Freistraße“, die von den Linien 226, 227, 229 und 230 bedient wird, wobei die beiden letztgenannten Linien auf die Schülerbeförderung ausgerichtet sind.

Das Plangebiet wurde auch von einem Biologen begutachtet. Wie die Verwaltung des Fleckens in ihrer Beschlussvorlage mitteilt, hat dieser naturschutzfachlich den entstehenden Kompensationsbedarf für die neu versiegelte Fläche durch den Neubau an der Wildeeshauser Straße ermittelt. Für den Ausgleich „wird auf den Flächenpool des Flecken Harpstedt zurückgegriffen, der verschiedene Maßnahmen beinhaltet“, heißt es weiter. Kostenmäßig ist dies laut Verwaltung von den Vorhabenträgern zu erstatten.

Wenn der Umwelt- und Planungsausschuss des Fleckens am Donnerstagabend sein Okay gibt, muss noch der Verwaltungsausschuss am kommenden Montag seine Zustimmung für die beiden vorhabenbezogenen Bebauungsplänen geben. Danach geht es in die öffentliche Auslegung.

Zeitgleich läuft für den avisierten Nahversorgungsstandort an der Wildeshauser Straße auch bei der Samtgemeinde ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans. Diese ist nämlich die Grundlage für die Aufstellung des B-Plans Nr. 56. Am Montagabend traf sich der zuständige Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss und nahm die geplante Änderung einstimmig an. Am Donnerstag, 9. Juli, muss noch der Samtgemeindeausschuss sein Okay geben, was als ausgemachte Sache gelten dürfte. „In der Kombination mit dem Wechsel der drei Märkte ist das eine zukunftsweisende Entwicklung für die Samtgemeinde und den Flecken“, betont der Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse auf Nachfrage. Die bestehenden Märkte seien nicht mehr zeitgemäß. „Das merkt man gerade im Moment“, fügt er hinzu. Wöbse spielt auf die Abstandsregelungen an, die aufgrund der Corona-Pandemie gelten. In den engen Gängen der Märkte sei das derzeit schwierig einzuhalten.