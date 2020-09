Sie werden in Delmenhorst so dringend gebraucht wie selten zuvor: Kindertagespflegeeinrichtungen. (Jens Büttner/DPA)

Wenn man sich die Situation der Tagespflegepersonen genauer anschaut, stößt man auf einen großen Widerspruch. Einerseits werden sie so dringend gebraucht wie selten zuvor, andererseits werden sie – so zumindest das Empfinden innerhalb der Berufsgruppe – nicht recht ernst genommen. Wobei schon das Wort Berufsgruppe an sich nicht ganz richtig ist. Denn Tagesmutter beziehungsweise Tagesvater ist kein anerkannter Beruf.

Aber was üben sie dann aus? Ein Hobby? Wohl kaum. Immerhin gehen sie mit der Betreuung von Kindern einer verantwortungsvollen Aufgabe nach und leisten dabei pädagogische Arbeit – nicht anders als in Kindertagesstätten. Und doch gibt es schon per Gesetz hinsichtlich der beruflichen Anerkennung und all ihrer Konsequenzen sowie des Images zwischen Erziehern und Tagespflegepersonen einen eklatanten Unterschied.

Der Verein Berufsvereinigung der Tagespflegepersonen kämpft dagegen an. Und der Widerstand wird größer. Allein in Niedersachsen gibt es inzwischen 16 Regionalgruppen, und in Delmenhorst hat sich nun im August eine weitere gegründet. „Wir wollen, das unsere Tätigkeit als Beruf anerkannt wird. Denn die Kindertagespflege ist schon seit mindestens zehn bis 15 Jahren über den Stand einer Nachbarschaftshilfe hinaus. Wir absolvieren eine intensive und umfangreiche Ausbildung. Aber später können wir nicht einmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, weil wir offiziell keinen Beruf ausüben“, sagt Diana Taubitz, Regionalsprecherin der Berufsvereinigung der Tagespflegepersonen in Delmenhorst. „Außerdem wünschen wir uns mehr Einheitlichkeit, was bestimmte Regelungen angeht. Jede Kommune, jedes Jugendamt kocht sein eigenes Süppchen. So variiert zum Beispiel der Stundenlohn für Tagespflegepersonen von Kommune zu Kommune von drei bis acht Euro Unterschied“, fügt sie hinzu.

Wohin mit den Kindern?

Und was passiert, wenn sie einmal krank ist? "Es gibt genau eine Kraft, die mich dann vertreten kann. Dabei gibt es aber ein Problem. Ich betreue fünf Kinder. Wenn die Vertretungskraft schon zwei Kinder da hat, kann sie nur noch drei meiner Kinder übernehmen. Und was machen die Eltern der anderen beiden?", gibt Taubitz zu bedenken. Und weiter: "Eigentlich sind die Jugendämter dazu verpflichtet, für ausreichend Vertretungskräfte zu sorgen." Vor allem im Herbst und Winter, wenn die Erkältungszeit beginnt, wird sich das Problem verschärfen", prognostiziert sie. Und Corona mache alles noch komplizierter: "Wenn wir erkältet sind, werden wir getestet. Das ist auch gut so. Aber die ein bis zwei Tage, bis wir das Ergebnis haben, befinden wir uns in Isolation. Wohin mit den Kindern?"

Aber auch ohne Erkältungszeit und Corona ist die Betreuungslage in Delmenhorst katastrophal. In das aktuelle Kita-Jahr ist die Stadt mit knapp 800 Kindern ohne Betreuungsplatz gestartet. Wie viele Kinder zum jetzigen Zeitpunkt trotz Rechtsanspruch noch immer keinen Betreuungsplatz bekommen haben, konnte die Stadt auf Nachfrage bis zum Druck dieser Zeitung nicht beantworten. Sicher ist aber: Trotz der Vorhaben des Kita-Ausbaus und der Qualifizierung weiterer Tagespflegepersonen, wird es nicht reichen.

Da ist sich auch Diana Taubitz sicher: „Wenn in einem Jahr zwei neue Kitas eröffnen, kommen da vielleicht 100 Kinder unter. Aber die Relationen stimmen immer noch nicht. Auch nicht bei den Tagespflegepersonen. Die Stadt will ja mehr von ihnen ausbilden, in einer noch umfangreicheren Ausbildung. Der erste Zusatzkurs wird im Januar fertig, der zweite hat im August begonnen. Aber das sind dann 60 Personen. Das reicht hinten und vorne nicht“, sagt sie.

Die Delmenhorster Regionalgruppe der Berufsvereinigung der Tagespflegepersonen wünscht sich eine bessere Kommunikation zwischen den Tagespflegepersonen, der Politik und dem Familienservicebüro. Zudem müsse die Qualität in der Kindertagespflege, die Regelung bei krankheits- oder urlaubsbedingten Ausfällen der Tagespflegepersonen, die Gleichrangigkeit von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie die Dynamisierungsregelung der Geldleistungen und Ausfalltage verbessert werden.

Aber vor allem müsse am Image der Kindertagespflege gearbeitet werden, sagt Taubitz: „Wir müssen viel präsenter werden. Viele Eltern, die keinen Kita-Platz bekommen haben, wissen gar nichts von der Möglichkeit der Tagespflege. Und für viele derer, die von uns wissen, sind wir der letzte Notnagel.“ Dabei sind Tagespflegepersonen hinsichtlich der Betreuungszeiten zum Teil viel flexibler als Kitas. „Es gibt Eltern, die nur einen Halbtagsplatz bekommen, obwohl sie einen Ganztagsplatz brauchen – gerade, wenn die Kinder über drei Jahre alt sind. Die Not ist in vielen Familien groß, wenn die Elternzeit oder die Teilzeit endet oder enden muss, weil ein volles Gehalt nicht ausreicht.“