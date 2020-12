Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Mittwoch haben Beamte der Polizei Wildeshausen bei einem 24-jährigen Autofahrer gleich mehrere Verstöße festgestellt. Laut Einsatzbericht wurde der Mann gegen Mitternacht in der Bauerschaft Kleinenkneten gestoppt. Die Beamten stellten Ausfallerscheinungen fest, sodass sie sowohl einen Alkohol- als auch ein Drogentest veranlassten. Diese ergaben 1,24 Promille Alkohol in der Atemluft sowie eine Beeinflussung von Kokain und Amphetaminen. Außerdem war der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen, sodass es nicht mehr im Straßenverkehr genutzt werden durfte. Zu allem Überfluss konnte der 24-Jährige auch keinen gültigen Führerschein vorweisen.