Diesen Hinweis beherzigten am Mittwoch fast alle Delmenhorster. (INGO MOELLERS)

Die Maske für Mund und Nase ist in der Jackentasche inzwischen schon fast so selbstverständlich, wie Haustürschlüssel und Portemonnaie. In Delmenhorst muss der Atemschutz seit Mittwoch auch vor dem Betreten der Fußgängerzone gezückt werden. Am Abend zuvor hatte die Stadt über die neue Allgemeinverfügung informiert, am Mittwochmorgen befestigten dann bereits Mitarbeiter der Stadtverwaltung entsprechende Hinweisschilder an Laternenmasten: Maskenpflicht von 10 bis 18 Uhr.

Die Einhaltung dieser Regel kontrollierten Polizei und Ordnungsdienst. „Wir haben lediglich einen Verstoß festgestellt. Dabei handelte es sich aber um ein Kind, weshalb dies nicht ahndungsfähig war. Insgesamt sind wir sehr zufrieden“, erklärt Merle Behle, Pressesprecherin der Polizei. Die große Mehrheit der Kunden hielt sich am ersten Tag an die Regel, auch wenn mitunter noch die Nase über dem Stück Stoff hervorlugte. Ungebrochene Zustimmung erntete die neue Regel allerdings nicht.

Mehr zum Thema Corona-Verordnung Maskenpflicht gilt nicht für alle Bremer Steffi Kollmann ist von der Maskenpflicht befreit - per ärztlichem Attest. Das stößt in der ... mehr »

„Ich bin 85 Jahre alt und deshalb besonders gefährdet. Deshalb finde ich die Ausweitung der Maskenpflicht gut“, sagt Rüdiger Gieschen, der eine Stoffmaske mit Bremer Schlüssel trägt. Natürlich sei die Maske lästig, zu Hause lege er sie schnellstmöglich wieder ab. „Aber wir sind nun mal Corona-Hotspot“, betont Gieschen und zuckt mit den Schultern. Die Polizei solle bei einer ersten Ermahnung aber noch einmal ein Auge zudrücken und nicht gleich zu Bußgeldern greifen.

„Krankheit ins Bewusstsein holen“

Auch Lill Schriefer, die mit 20 Jahren einer deutlich jüngeren Generation angehört, zeigt Verständnis für die neue Regel. „Ob es wirklich Ansteckungen verhindert, weiß ich nicht. Aber die Maske hilft, die Krankheit in das Bewusstsein der Leute zu holen“, meint die junge Frau. Sie arbeitet in einer Tierarztpraxis und muss auch dort die Maske tragen. Beeinträchtigt fühlt sie sich durch den Stoff nicht. „Ich finde es sinnvoll, diese Regel auch zu kontrollieren. Schließlich sind die Infektionszahlen so explodiert“, betont sie.

Uwe Scharfe fällt an diesem Mittwoch in der Fußgängerzone auf, weil er zu den Wenigen gehört, die keine Maske tragen. Doch schon nach wenigen Worten fällt auf, dass er kurzatmig ist. „Ich habe eine chronische Lungenerkrankung und darf deshalb keinen Atemschutz tragen“, erklärt er. Ein entsprechendes ärztliches Attest trägt der 59-Jährige immer bei sich. „Oft muss ich es aber nicht vorzeigen, weil die Leute die Erkrankung auch so bemerken“, erklärt Scharfe. Er glaubt nicht daran, dass die Masken in der Fußgängerzone ein entscheidendes Mittel gegen Corona sind: „Von so ein bisschen Luft stecken sich, glaube ich, nicht so viele an.“

Eine grundlegende Kritik an der Corona-Politik übt Susanne Queiszer. „Die PCR-Tests sind für solche Zwecke gar nicht zugelassen. Sie als Grundlage zu nehmen führt alle Maßnahmen ad absurdum“, behauptet die 50-Jährige. Auch sie ist aus medizinischen Gründen von der Pflicht befreit, Mund und Nase zu bedecken. „Der soziale Druck, der sich dadurch in manchen Situationen aufbaut, ist unfassbar groß“, berichtet Queiszer. Immer wieder werde sie von Mitbürgern angefeindet. „Es fragen immer die Leute nach meinem Attest, die es absolut nichts angeht“, sagt sie. Durch die Maskenpflicht werde sie die Innenstadt in Zukunft meiden und nur noch das absolut Nötige einkaufen.

„Geschäfte unter Generalverdacht“

Vor genau dieser Reaktion hat Christian Wüstner große Angst. Er ist Inhaber des Geschäfts „Gameground“ und vertritt als Sprecher der Kaufmannschaft die Geschäftsinhaber der Delmenhorster Fußgängerzone. „Von der Ausweitung der Maskenpflicht haben wir aus der Presse erfahren. Da waren wir doch sehr überrumpelt“, sagt er.

Seine Befürchtung: Einige Kunden könnten die Fußgängerzone nun meiden. „Die Geschäfte werden unter Generalverdacht gestellt. Es entsteht der Eindruck, dass die Menschen dort krank werden. Das ist ein komplett falsches Bild“, kritisiert Wüstner. Nach seinen Informationen habe es in der Innenstadt Probleme mit Grüppchenbildungen gegeben. „Da muss die Stadt dann aber gezielt gegen vorgehen und nicht die Gewerbetreibenden in Mitleidenschaft ziehen“, betont er.

Außer Frage stehe aber, dass die Infektionszahlen wieder sinken müssen. „Das Worst-Case-Szenario wäre ein zweiter Lockdown für den Einzelhandel. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass unsere Kunden krank werden. Menschenleben gehen vor Umsatz“, sagt Wüstner. In einem ohnehin schon sehr schwierigen Jahr rechnet er damit, dass durch die ausgeweitete Maskenpflicht weitere Prozente des Umsatzes wegbrechen könnten. „Das klingt zunächst nicht nach viel, aber vielleicht sind es die entscheidenden Prozentpunkte, die ein Geschäft noch am Leben halten“, warnt der Sprecher der Kaufmannschaft.