Rechtsanwältin Gaby Lübben saß Niels Högel beim Prozessauftakt am 30. Oktober gegenüber und beobachtete ihn genau. Für sie ist es nicht die erste Begegnung mit dem Mann, der derzeit in 100 Fällen des Mordes an Patienten in den kommunalen Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst angeklagt ist. Bereits im jüngsten Prozess gegen den Ex-Krankenpfleger in den Jahren 2014/2015 vertrat sie die Nebenkläger. (Julian Stratenschulte/dpa)

Gaby Lübben: Viele meiner Mandanten hatten Angst vor dem Auftakt der Verhandlung. Das ist aber ein Erfahrungswert, den wir noch aus dem jüngsten Prozess in den Jahren 2014 und 2015 hatten: Die Aufregung und Anspannung vor dem ersten Tag vor Gericht war auch damals am größten, zumal alle das erste Mal direkt auf den Mörder ihres Angehörigen treffen: Niels Högel. Wenn dieser Tag geschafft ist, geht es mit den Betroffenen emotional wieder bergauf, trotz der Aufgewühltheit. Alle Mandanten waren auch sehr gefasst und tapfer, natürlich waren sie auch erschöpft. So eine Verhandlung ist anstrengend.

Im Gegensatz zu mir kannten sie Högel nicht, ich hatte ihn ja schon einmal vor Gericht erlebt. Sie haben einen Högel gesehen und gehört, der sich, wie auch schon zuletzt vor dem Landgericht, als ein Opfer des Systems darstellt. Aber das zeigt, dass er immer noch nicht begriffen hat, was er getan hat. Er denkt immer nur an sich. Dass es ihm meiner Meinung nach an Empathie fehlt, hat sich aber schon im Prozess vor vier Jahren gezeigt.

Das war vor allem anfangs ein Problem. Da ist ein Angehöriger seit Jahren tot, man hat getrauert, trotz des oft nicht nachvollziehbaren Versterbens hat man mit diesem Kapitel abgeschlossen. Wenn man dann Jahre später erfährt, dass es einen Mordverdacht gibt, ist das nicht schön. Was aber auch vorkam und für Verärgerung gesorgt hat, waren Fälle, in denen es erst hieß: Entwarnung, weil bei der Obduktion nichts gefunden wurde. Später hieß es dann: Wir haben doch etwas gefunden, es war Mord.

Trotzdem hat das Wut und Unverständnis ausgelöst.

Nein, das glaube ich nicht. Ich hoffe eigentlich immer, denke positiv. Aber diese Hoffnung kann man bei Högel wohl aufgeben.

Ich hatte mich am ersten Prozesstag extra auf den Platz der Nebenklage gesetzt, der Högel genau gegenüber ist. Das scheint er auch registriert zu haben, was mir erst im Nachhinein richtig bewusst geworden ist. Das Erste, was er gemacht hat, als er den Gerichtssaal betrat, war, mir aggressiv in die Augen zu schauen. Es war ein Spielchen: Wer schaut zuerst weg. Ich habe dem Blick aber standgehalten. Gott sei Dank hat der Vorsitzende Richter ihn dann angesprochen, sodass er wegschauen musste. Dieses Verhalten fand ich befremdlich.

Mein Eindruck ist weiterhin, dass er ein Taktierer ist. Er sagt vor allem die Dinge, die für ihn günstig sind. Er weiß, welche Daten er nennen muss, welche Kollegennamen wichtig sind, um Umstände zu schildern, die scheinbar für ihn sprechen. Er hat es perfekt drauf, ein gewisses Bild von sich zu produzieren. Ich befürchte, Högel will sich wieder produzieren mit seinen Aussagen, er wird medizinisches Detailwissen anbringen, er wird mit Fachbegriffen um sich werfen. Da kann er sich dann auch sehr genau an wichtige Daten und Fakten erinnern. Dazu passen aber nicht seine Erinnerungslücken: Das hat sich im jüngsten Prozess vor vier Jahren an den Oldenburger Fällen gezeigt, die er da noch kategorisch abgestritten hatte.

Angeblich hat er die Fälle in Oldenburg im jüngsten Prozess auch aus Schamgefühl verschwiegen, weil er es immer leugnete und es dann nicht mehr zugeben konnte. Und weil er auch davon ausging, dass man ihm diese Taten sowieso nicht nachweisen können würde. Was soll dieses Taktieren? Högel hat nicht verstanden, worum es geht.

In diesem Kapitel herrscht meiner Meinung nach noch keine Klarheit. Wenn er sagt, dass er in der Zeit keine Patienten geschädigt hat, kann ich mir das im Moment nur schwer vorstellen. Aber gut, man kann es ihm nicht nachweisen. Es ist aber bemerkenswert, dass ihm damals vom Chefarzt der Oldenburger Anästhesie von einem Tag auf den anderen der Kontakt zu Patienten untersagt wurde. Da erhoffe ich mir noch einiges von den Zeugen, die gehört werden, vor allem von Arne Schmidt, dem ehemaligen Leiter der Soko „Kardio“.

Das ist auch der Prozess, auf den wir gezielt hinarbeiten. Denn die Verantwortung von Mitarbeitern der beiden Krankenhäuser muss hinterfragt werden. Polizeipräsident Johann Kühme hat ja schon gesagt: Die Oldenburger hätten die Morde in Delmenhorst verhindern können, wenn sie hingeschaut und Högel nicht einfach mit einem guten Zeugnis weggelobt hätten.

Da ist die Lage wohl etwas einfacher, zumindest beim letzten Opfer von Högel, Renate R., scheint die Sache klar zu sein. Mit Blick auf das Verhalten von Kollegen in Oldenburg scheint die Fragestellung rechtlich sehr komplex zu sein. Ich bin sehr gespannt, was die Ermittlungen da noch zutage fördern. Ich weiß aber nur, dass da weiter auf Hochtouren nachgeforscht wird.

Nachdem, wie er sich bisher vor Gericht präsentiert hat, muss man seine Glaubwürdigkeit sicher infrage stellen, was natürlich für den Folgeprozess von großer Bedeutung ist, wenn Högel tatsächlich der Hauptbelastungszeuge sein sollte.

Ich kenne einen Menschen, der tatsächlich zu den Überlebenden gehört. Der Prozess hat eine große Wunde in ihm aufgerissen. Diese Belastung, dass einem einer das Leben nehmen will, schüttelt man nicht einfach ab, das trägt man ein Leben lang mit sich herum. Das Nahtod-Erlebnis stellt für diesen Menschen eine enorme psychologische Belastung dar. Nun könnte man sagen, diejenigen sollen sich freuen, weil sie es überlebt haben. Aber in ihnen kreist vor allem ein anderer Gedanke: Es hätte auch schief gehen können.

Es waren Mordversuche. Allerdings gab es durch die im Anschluss von Högel selbst durchgeführte Reanimation einen sogenannten Rücktritt von dieser Tötungsabsicht. Deswegen werden die Taten nur noch als gefährliche Körperverletzung gewertet und sind verjährt. Im jüngsten Prozess gab es dann einen der fünf Fälle, bei dem am Ende aus dem Mord eine gefährliche Körperverletzung wurde, genau aus diesem Grund, weil der Patient nicht unmittelbar starb, nachdem Högel ihm das Herzmedikament Gilurytmal gespritzt hatte und er erfolgreich wiederbelebt wurde.

Ja, Högel wird für seinen Plan, einen Menschen in eine reanimationspflichtige Krise zu führen und sich dann als dessen Retter zu produzieren, belohnt, weil es eben nicht mehr als versuchter Mord betrachtet wird. Aber rechtlich ist das korrekt so.

Zur Person

Gaby Lübben vertritt als Rechtsanwältin im aktuellen Högel-Prozess 100 der Nebenkläger. Bereits im Verfahren 2014/2015 war sie der Rechtsbeistand der Angehörigen. Zudem ist sie Vorsitzende der Opferhilfsorganisation Weißer Ring in Delmenhorst.