"Ich habe schon vor, mal wiederzukommen." Die Verabschiedung von Annett Reckert war ein "Auf-Wiedersehen" und sicher kein "Lebewohl". (INGO MÖLLERS)

„Du musst brennen, um zu strahlen“ – dieser Satz des US-amerikanischen Künstlers John Giorno hat für Annett Reckert eine große Bedeutung. Das Textbild hat sie sich in den eigenen vier Wänden aufgehängt, es ist für sie eine Art Lebensphilosophie. Zehn Jahre hat Reckert für die zeitgenössische Kunst in Delmenhorst gebrannt und so das Haus Coburg immer wieder zum Strahlen gebracht. Nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Am Freitag hat die Leiterin der Städtischen Galerie ihren letzten Arbeitstag, nach einer kurzen Verschnaufpause beginnt dann am 1. März in der Kunsthalle Bremen ein neuer Lebensabschnitt.

„Jeden Morgen habe ich auf dem Weg zur Arbeit gedacht: Das ist ein Schlösschen. Mein Schloss Haus Coburg, ein Traumarbeitsplatz“, schwärmt Reckert. Vor ihr liegen auf einem großen Tisch all die Kataloge, die aus ihren Ausstellungen entstanden sind. Groß und klein, dick und dünn, bunt oder schnörkellos – die Sammlung ist ebenso vielfältig wie die Kunst der vergangenen zehn Jahre. Und welche Ausstellung hat sich am stärksten in ihr Gedächtnis gebrannt? „In dem Moment, in dem sie läuft, liebe ich jede wie mein liebstes Kind. Da kann ich keins bevorzugen“, antwortet Reckert.

Neben ihrer Liebe für die Architektur ihres „Schlösschens“ war es die gestalterische Freiheit, die Reckert an ihrem Arbeitsplatz geschätzt hat. „Das Haus ist wie ein Instrument, das man bespielen kann. In den ersten drei bis vier Jahren musste ich das noch lernen“, berichtet die Kunstbesessene. Sie habe in der Galerie förmlich gelebt, mit vielen Künstlern seien an diesem Ort Freundschaften entstanden oder vertieft worden: „Mit der Kunst bringen die Menschen auch immer ihre Philosophie mit an diesen Ort. In den Gesprächen haben sich dann ganz oft völlig neue Welten aufgetan.“

Bei wenigen Grad über null, umhüllt von einem warmen Mantel und ausgestattet mit einer OP-Maske muss sich auch die offizielle Verabschiedung von Reckert den aktuellen Corona-Regeln beugen. „Ich wollte die Hoffnung lange nicht aufgeben, dass doch ein größerer Rahmen möglich sein könnte“, berichtet der Erste Stadtrat Markus Pragal. Neben einem Blumenstrauß und den besten Wünschen des Oberbürgermeisters hat er auch viele lobende Worte mit im Gepäck. Unvergessen bleiben für Pragal die Einführungsreden, mit denen Reckert neue Künstler im Haus Coburg begrüßt hat: „Ich habe selten eine so wortgewaltige, bildhafte und kluge Sprache erlebt.“

Reckert habe das Haus Coburg zu einem kulturellen Highlight in Delmenhorst gemacht, dessen Strahlkraft in ganz Deutschland wahrgenommen werde. Neben guten Voraussetzungen, wie der gestalterischen Freiheit und der besonderen Unterstützung durch den Freundeskreis Haus Coburg, lässt Pragal aber auch die wohl größte Herausforderung für die Galerie nicht unerwähnt. „Das Budget ist knapp. Dieser Punkt war auch in den Bewerbungsgesprächen zur Nachfolge immer ein schwieriger Moment“, gesteht er ein. Wer die Nachfolge antritt, will die Stadt in der kommenden Woche öffentlich machen. „Solange die Tinte noch nicht trocken ist, möchte ich mich dazu noch nicht äußern“, sagt Pragal.