Bestsellerautorin Dora Heldt liest am 12. November in Stenum aus ihrem aktuellen Roman "Drei Frauen am See". (Franz Schepers)

Dora Heldt: Es fühlt sich etwas anders an, aber es ist ein Segen. Ursprünglich ist das aus einer Verlegenheit heraus entstanden. Ich habe ja bis vor zwei Jahren noch voll als Verlagsvertreterin gearbeitet. Und in Absprache mit meinem Agenten, den ich seit vielen Jahren kenne, wollte ich mein erstes Manuskript damals nicht einfach an den Verlag schicken, für den ich bereits damals 20 Jahre lang gearbeitet hatte. Ich wollte nicht, dass der Verlag das Buch nur aus Freundlichkeit mir zuliebe veröffentlicht. Wenn es ein Flop geworden wäre, hätte ich sonst immer ein schlechte Gewissen und das Gefühl gehabt, dass sie das nur mir zum Gefallen getan hätten. Durch das Pseudonym wussten die Verlagsleute nicht, dass ich dahinter stecke, und sie konnten frei entscheiden. Das war mir wichtig. Es war auch hinterher ganz schön, weil ich die ersten acht Jahre meine eigenen Bücher ja auch noch selber bei den Buchhändlern verkauft habe. Und in den ersten drei Jahren wusste niemand, dass Bärbel Schmidt die Autorin Dora Heldt ist. Heute halten die Menschen Dora Heldt häufig für leichter, fröhlicher und besser gelaunt. Viele Leser glauben ja auch, dass mein Vater exakt so ist wie der Heinz aus den Büchern und auch die Liebesgeschichten immer selber erlebt sind. Dadurch haben sie ein anderes Bild von mir, als ich privat bin. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm.

Ausgesucht habe ich den ganz pragmatisch, weil ich einfach auf den Namen Heldt höre. Meine Eltern sind seit 61 Jahren verheiratet, und auch, wenn sie seitdem Schmidt heißen, ist meine Mutter für viele Leute auf Sylt immer noch Edith Heldt. Wenn jemand Heldt ruft, reagiere ich. Auf dem Dorf setzt sich häufig der Mädchenname durch. Als ich anfing zu schreiben, war meine Großmutter schon verstorben. Sie gehörte zur Generation der Kriegswitwen. Sie ist zwar nicht durch den Krieg Witwe geworden, aber mit 49 Jahren viel zu früh. Sie hat das Leben alleine gestemmt, und sie hatte so einen Mutterwitz. Sie hat sich nie beklagt. Was getan werden musste, hat sie getan. Sie war schon für ihre Generation unglaublich tough und selbstständig.

Ja, das denken viele! Tatsächlich schreibe ich häufig auf Sylt, weil ich da mehr Ruhe habe. Aber diese Schreiberei ist ja 80 Prozent Quälerei und nur 20 Prozent machen Spaß. Der Rest ist tatsächlich so, dass man nicht weiß wie es weitergeht oder den richtigen Ausdruck nicht findet. Aber nur wenn man sich quält, wird es auch gut.

Ich muss einen Plan haben. Einer meiner Lieblingssätze von Autoren, die ich aus meiner Verlagszeit kenne, lautet: „Meine Figuren sagen mir, was mit ihnen passiert.“ Also mir hat noch nie irgendeine Figur etwas gesagt. Das muss ich mir alles überlegen. Wenn man bei Buchhändlern sitzt, muss man jedes Buch in drei prägnanten Sätzen zusammenfassen, denn man kann ja nicht die Inhalte von 120 Titeln ausbreiten. Und diese drei Sätze habe ich am Anfang, bevor ich weiß, was ich machen will. Am sichersten fühle ich mich mit einem Aufriss, bei dem ich festlege, wer sich in welchem Kapitel trifft und was dort passiert.

Ich bin grundsätzlich diszipliniert, aber ich wäre gerne noch disziplinierter. Dadurch, dass ich zehn Jahre lang als Autorin neben einem aufwendigen Hauptjob tätig war, wusste ich: Wenn die Vertreterreisen vorbei waren und ich alle 250 Kunden besucht hatte, würde ich mich hinsetzen und anfangen müssen. Da ging’s nicht drum, ob mir was einfällt, sondern ich hatte nur eine begrenzte Zeit. Und ich konnte nicht während des Außendienstes schreiben. Unter diesem Druck habe ich mich diszipliniert. Jetzt, wo ich den Job nicht mehr mache und mehr Zeit habe, fange ich zwischendurch auch schon mal an, Schränke auszuwischen. Ich habe eine Flucht vor dem Laptop entwickelt, die mir aber selber nicht gefällt.

Bei Vertragsabschluss vereinbaren wir immer schon einen Termin für die Abgabe des Manuskripts. Dann kann ich als Beamtentochter hochrechnen, in welchem Kapitel ich in welchem Monat sein muss. Und wenn ich merke, ich bin da noch nicht, werde ich auch ein bisschen nervös.

Nicht bei der Auswahl des Schreibens. Ich kenne die Branche extrem gut und arbeite mit Büchern, seit ich 20 bin. Aber es ist völliger Unsinn zu glauben, dass man Bestseller schreiben kann, nur weil man den Betrieb kennt. Sonst könnte das ja auch jeder Lektor und jeder Buchhändler. Ich war aber nie in der Gefahr, die es bei vielen jungen Autoren gibt, ein Buch zu schreiben, das sich gut verkauft, den Job zu kündigen, Visitenkarten zu drucken, auf denen Schriftstellerin steht, und zu meinen, dann davon leben zu können. Wenn ein neues Buch erscheint, freue ich mich natürlich, aber ich mache mir da auch nichts vor. Auf dem deutschen Buchmarkt gibt es 80 000 Neuerscheinungen pro Jahr, und eine davon habe ich geschrieben. Ich kenne das System und weiß: Das kann mit dem nächsten Buch auch schon wieder vorbei sein.

Ich bin eher überrascht, dass es schon so lange geht – auch weil ich inzwischen so viele unterschiedliche Sachen gemacht habe. Ich schreibe die Bücher tatsächlich so, dass sie mir gefallen und nicht mit Blick auf eine konkrete Leserin. Vielleicht ist es das Glück, dass ich so einen durchschnittlichen Geschmack habe und dass das, was mich umtreibt, auch die entsprechende Menge an Frauen umtreibt. Ob das alt werdende Eltern sind oder das Selbstbewusstsein der Jugend… Es ist viel Glück dabei und es gibt kaum Regeln. Die „Drei Frauen am See“ haben wirklich einen ganz anderen Ton. Da war auch der Verlag ein bisschen nervös, weil sie dort nicht wussten, ob das so funktioniert. Aber es hat wunderbar funktioniert.

Das entscheide ich immer spontan, wenn ich mit einem Buch fertig bin. Die „Drei Frauen“ waren für mich besonders anstrengend, weil ich mich zum ersten Mal getraut habe, Emotionen auszuerzählen. Meine Lektorin hat mal zu mir gesagt: „Immer, wenn es bei dir emotional wird, fällt etwas von der Wand oder es kommt ein Rentner rein.“ Das Buch zum Thema Wechseljahre war auch sehr erfolgreich, weil in diesem Jahr viele Frauen 50 Jahre alt geworden sind. Aber es eignete sich nicht für eine Fortsetzung, weil diese Figuren überhaupt nicht nach innen erzählt sind. Und das habe ich nun versucht zu ändern mit dieser Geschichte über eine Clique, aus der jemand stirbt, wobei man es nicht geschafft hat, einen alten Streit aufzuarbeiten und zu klären. Für dieses Buch habe ich unter anderem meine alten Tagebücher gelesen und auch mit alten Freundinnen geredet, einfach nur, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Da war ich an manchen Abenden eher melancholisch als gut gelaunt. Die Fortsetzung habe ich nach 80 Seiten abgebrochen und erst einmal eine Dorfkomödie geschrieben, die im Februar 2020 erscheinen wird. Ich musste mein Hirn von dieser Melancholie befreien. Danach wird es wahrscheinlich wieder etwas Ernsthaftes werden. Aber ich kann mich nicht ein Jahr lang mit einem Thema beschäftigen, das mich eigentlich gar nicht interessiert.

Meistens mixe ich ernste und heitere Passagen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die ernsten Lesungen intensiver sind als die lustigen Geschichten. Aber bei 300 Landfrauen im Saal werde ich auf ein paar heitere Kolumnen im zweiten Teil sicher nicht verzichten.

Bei den Leuten, die sich in der Branche wirklich auskennen, ist der Traum vom Schreiben wohl eher selten. Die Branche hat sich sehr verändert, da geht es um Marketing, um Verträge, um Agenten und um Filmrechte. Die Sehnsucht zu schreiben haben aber wohl ganz viele Menschen, was auch den Erfolg der ganzen Self-Publisher erklärt. Das ist aber eher ein Traum von Leuten, die nicht wissen, was es für ein Gefühl ist, wenn man ein Buch hat, das kein Mensch lesen will.

Ich fühlte mich nicht zum Schreiben berufen, es war einfach eine Sache, die mir lag. Im Buchhandel wird man manchmal erschlagen von der Masse der Neuerscheinungen. Als ich dort noch voll gearbeitet habe, hätte ich das vielleicht nicht gemacht, weil ich gedacht habe, es gibt schon so viel. Ich habe für mich angefangen zu schreiben, weil ich die Zeit zwischen diesen Außendienst-Blöcken überbrücken wollte. Da habe ich mich wahnsinnig gelangweilt. Jetzt mag ich diesen Prozess wie bei einem Schulaufsatz, erst einmal davor zu stehen und zu denken, ich kann das nicht, und es am Ende aber doch zu meistern. Das gibt schon ein großes Glücksgefühl.

Mit einem guten Marketing kann man ein Buch in der Menge der Neuerscheinungen sichtbar machen. Wenn das Buch nichts taugt, nützt aber auch das beste Marketing nichts. Egal in was für einem Genre. Ein Buch wird dann ein Bestseller, wenn es einmal gelesen und anschließend viermal verschenkt wird. Ansonsten endet man bei 5000 gedruckten Exemplaren.

Das kommt darauf an, wie die alten weißen Männer sich benehmen. Das hat etwas mit Haltung zu tun. Ich habe eine große Sympathie für die Rentner-Generation – mein Vater ist Jahrgang 1936. Die haben harte Zeiten erlebt, aber sie haben diese Mischung aus Lebenserfahrung, Klugscheißerei, Gelassenheit und Pragmatismus. Und sie sind in der Regel sehr höflich. Ich mag gutes Benehmen und Treue. Die alten weißen Männer, über die alle reden, sind für mich die Jüngeren, die keine Manieren und wenig Bildung haben und meinen, zu allem etwas sagen zu müssen. Die nicht reflektieren und in der Regel auch noch Macht haben. Donald Trump zum Beispiel. Und mit denen habe auch ich ein Problem.

wurde 1961 als Bärbel Schmidt auf Sylt geboren und lebt inzwischen in Hamburg. Ihren Durchbruch feierte sie 2008 mit dem Familienroman „Urlaub mit Papa".