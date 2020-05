An der Fröbelstraße ist der Sozialdienst muslimischer Frauen auch als Anlaufstelle wahrnehmbar. (INGO MOELLERS)

Der Sozialdienst muslimischer Frauen (SmF) mit Zentralsitz in Köln wurde im Jahre 2016 ins Leben gerufen. In Delmenhorst gründeten engagierte Frauen 2018 einen Zweigverein. Zunächst wurden Flüchtlinge betreut. Doch rasch erweiterte sich das Angebot auf in der Stadt seit Längerem lebende Frauen und deren Familien. Der Delmenhorster Projektstandort mit Sitz an der Fröbelstraße 1 ist zugleich für den Aufbau der Vereinsarbeit in ganz Niedersachsen zuständig. Geleitet wird der gemeinnützige Verband in der Stadt durch die Regionalkoordinatorin Hatice Kocak.

Ziel des Verbands ist die Verbesserung der sozialen, politischen und gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen, Kindern und bedürftigen Menschen in ihrem jeweiligen sozialen Umfeld. Die methodische Besonderheit des Vereins liegt darin, dass gezielt Tandems gebildet werden, bestehend aus einem Paten und so bezeichneten „Mentees“, also weiblichen Personen, die von jeweils einer Mentorin betreut werden. „Mindestens drei bis vier Stunden monatlich sollten Paten aufbringen können, um mitarbeiten zu können“, erläutert Kocak. Angestrebt werde nicht unbedingt der schnelle Erfolg, sondern eine langfristige Begleitung. Gesetzt wird auf eine intensive persönliche Bindung. „Menschen stärken Menschen. Als Einheimische mit und ohne Migrationshintergrund stärken wir Menschen durch Patenschaften“, lautet eine zentrale Devise.

Umfängliches Netzwerk an Paten

Eine der Stärken dieses Arbeitsansatzes liege darin, dass zwischen Patin und Mentee rasch eine tragfähige Beziehung auf Augenhöhe entstehen könne. Gegenwärtig werden Frauen aus den Herkunftsländern Syrien, Afghanistan, Türkei und Iran betreut. Erste Kontakte gebe es auch zu Frauen aus anderen europäischen Staaten wie Albanien und Bulgarien. Rasch sei in Delmenhorst nach der Gründung 2018 ein umfängliches Netzwerk von Paten entstanden. Dank Mundpropaganda, Einsatz sozialer Medien und der Verteilung von Flyern sei der Bekanntheitsgrad des Sozialdienstes in der Stadt rasch gewachsen. Zudem pflege der Verein Kooperationen mit dem Integrationslotsenteam, der Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie und anderen sozialen Institutionen in Delmenhorst.

Die Teilnahme sei selbstverständlich freiwillig; formelle Nachweise über eine eventuelle Bedürftigkeit werden nicht gefordert. Überhaupt kümmere man sich nicht nur um finanzielle Notlagen, sondern auch um psychische Probleme wie Einsamkeit, Unkenntnis der hiesigen Verhältnisse oder Wohnungsprobleme. „Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf Verweisberatung“, erläutert Kocak. Gern begleiten die Paten ihre Mentees bei Behördengängen, bei Erstkontakten zu Schulen, Freizeiteinrichtungen oder Hilfsangeboten wie der „Tafel“. Auch praktisch werde geholfen, sei es bei der Beschaffung erster Wohnungseinrichtungen, der Vermittlung von Sprachangeboten oder Übungen in der deutschen Sprache.

Kaum Hemmungen

Ein wesentlicher Vorteil des Vereinskonzeptes liege darin, dass sich die Paten in aller Regel in der Muttersprache ihrer Mentees verständigen können. „Kultursensibilät“ sei dabei ein wichtiges Stichwort. Doch zugleich strebe der Verein konsequent die Verbesserung deutscher Sprachkenntnisse als wichtigen Bestandteil seiner Integrationsarbeit an. „Unser Vorteil ist, dass wir Frauen erreichen, die mit ihren Problemen sonst nicht sichtbar sind“, fasst Kocak zusammen. Meist müssten kaum Hemmungen überwunden werden, um eine Vertrauensbeziehung aufzubauen.

Um dieses konsequente Konzept von „Hilfe zur Selbsthilfe“ seriös abzusichern, verlangt der Sozialdienst von seinen potentiellen Paten die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, Auch die Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung muss bei den ehrenamtlichen Kräften gegeben sein. Ihre Fachlichkeit begründen die Frauen auch mit dem Einsatz von Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen und Juristinnen.

Großen Wert legt Kocak auf die Feststellung, dass ihr Verband sich politisch absolut neutral verhält. Unterstützung sei auch nicht mit einer konkreten religiösen Bindung verknüpft.

Um als Anlaufstelle wahrgenommen zu werden, bietet der Verein dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 10 und 15 Uhr eine offene Sprechstunde in den Räumen an der Fröbelstraße 1 an.

Weitere Informationen

