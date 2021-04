Weil sie in 27 Fällen Sozialabgaben nicht abgeführt haben, in vier Fällen Steuern hinterzogen sowie die Insolvenz ihres Unternehmens nicht rechtzeitig anmeldeten, hat das Landgericht Oldenburg die beiden Geschäftsführer einer ehemaligen Umzugsfirma in Ganderkesee am Mittwoch zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der 69-jährige Vater, der als Geschäftsführer eingetragen war, erhielt dabei eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, sein 44 Jahre alter Sohn, der als „faktischer Geschäftsführer“ die maßgeblichen Entscheidungen traf, ein Jahr und zehn Monate. Außerdem muss er eine Geldstrafe von 2500 Euro zahlen. In beiden Fällen entschied der Vorsitzende Richter auf eine Bewährungsfrist von drei Jahren.

Obwohl unter dem Strich ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 570.000 Euro entstanden war, kam den Angeklagten strafmildernd zugute, dass sie die ihnen zur Last gelegten Taten einräumten und so eine umfangreiche und langwierige Beweisaufnahme unnötig machten. So verwies der Staatsanwalt in seinem Plädoyer auch noch einmal auf die umfangreiche Ermittlungsarbeit: „Wir haben rund 2000 Belege in dieses Verfahren eingeführt, deshalb haben wir auch keinen Zweifel daran, dass die Geständnisse zutreffend sind.“

Der Strafrahmen hatte sich bereits am ersten Verhandlungstag in einer mit dem Gericht getroffenen Verständigung abgezeichnet. Die Unterschiede im Strafmaß lassen sich unter anderem damit erklären, dass der 69-Jährige bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten war, sein Sohn allerdings ein einschlägiges Vorstrafenregister mit sich herumschleppt − unter anderem auch wegen Betrug und Steuerhinterziehung.

Nachdem die Firma 2013 gegründet worden war, habe es im November 2014 Deckungslücken von über zehn Prozent gegeben. Doch statt einen Insolvenzantrag zu stellen, machte das Umzugsunternehmen bis Juli 2015 mit Schwarzarbeit weiter. Mit falschen Angaben zur Höhe der ausgezahlten Löhne und zur Anzahl der Beschäftigten führten die beiden Angeklagten insgesamt rund 400.000 Euro Sozialabgaben nicht ab. Und da sie auf Umsatzsteuervoranmeldungen verzichteten, schleusten sie weitere 168.500 Euro am Finanzamt vorbei. Arbeitsscheine sollen beispielsweise in einem Briefkasten auf dem Betriebsgelände verschwunden sein, auf den nur Vater und Sohn Zugriff hatten. Später seien die Scheine dann vernichtet worden.

Mit dem Urteil blieb die Kammer unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die hatte für den Sohn eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren sowie eine Geldstrafe von 5000 Euro und für den Vater eine Bewährungsstrafe von einem Jahr gefordert. Insbesondere bei der Bemessung der Geldstrafe habe er sich an den wirtschaftlichen Verhältnissen des 44-Jährigen orientiert, erklärte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Er sei „guter Zuversicht, dass wir uns hier nicht noch einmal begegnen“. Die Verteidigung hätte es lieber gesehen, wenn die Bewährungsfrist nur zwei Jahre betragen hätte, diesem Wunsch mochte das Gericht aber nicht entsprechen.