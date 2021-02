Weil ein 46-jähriger Autofahrer am Mittwoch auf die Gegenfahrbahn geriet, ist die Polizei auf ihn aufmerksam geworden. Laut Einsatzbericht fuhren die Beamten gegen 18.50 Uhr in Großenkneten auf dem Westerholtkamp, als der 46-Jährige in den Westerholtkamp abbog und auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab 2,36 Promille. Aufgrund dessen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 46-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Außerdem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, weil er sich bei der Blutentnahme auf der Dienststelle weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.