Die Polizei stoppte einen Fahrer eines Transporters, der unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol stand. (Björn Hake)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben der Polizei am Donnerstagnachmittag einen Transporter gemeldet, der in starken Schlangenlinien auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs war. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnten den Transporter in Höhe der Anschlussstelle Ganderkesee-West ausfindig machen und auf einem Parkplatz im Bereich Ganderkesee-Ost anhalten. Auch ihnen war die unsichere Fahrweise auf dem Weg zum Kontrollort nicht verborgen geblieben. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer des Transporters, ein 46-jähriger Mann aus Polen, unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,53 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, veranlassten eine Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.