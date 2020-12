Zeugen haben die Polizei am Donnerstagmorgen auf den Fahrer eines Sattelzugs aufmerksam gemacht, der durch seine wilde Fahrweise auffiel. Laut Einsatzbericht fuhr der Mann gegen 6.30 Uhr in Schlangenlinien auf der Wildeshauser Landstraße in Richtung Delmenhorst. Dabei geriet der Fahrer des Sattelzugs nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrfach in den Gegenverkehr. Zudem fuhr der 42-Jährige ungebremst über eine rot zeigende Ampel an der Kreuzung Wildeshauser Landstraße/ Adelheider Straße, sodass es beinahe zu einer Kollision mit einem weiteren Fahrzeug gekommen war.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst stoppten den Fahrer in Deichhorst. Der Atemalkoholtest bestätigte schnell den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Test ergab einen Wert von 2,62 Promille, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Beamten stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten dem 42-Jährigen die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 42-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.