Die Polizei will verstärkt vor Schulen und Kitas blitzen. (Martina I. Meyer)

Beamte der Polizei Delmenhorst haben bei einer Geschwindigkeitsmessung vor der Grundschule Heide festgestellt, dass einige Autofahrer trotz der gerade angehobenen Bußgelder deutlich zu schnell unterwegs waren. Von 80 Autofahrern waren in der Tempo-30-Zone laut Einsatzbericht 16 zu schnell unterwegs. Davon müssen zwölf Fahrzeugführer mit einem Bußgeld rechnen. Bei vier Fahrzeugführern kommt neben dem Bußgeld noch ein Fahrverbot dazu. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 75 Stundenkilometern. Angesichts der Ergebnisse kündigt die Polizei schon jetzt weitere Geschwindigkeitskontrollen an, um gerade an Unfallschwerpunkten sowie vor Schulen und Kindergärten für die Sicherheit der Bürger zu sorgen.