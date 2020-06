Die Diskussion um den coronabeeinflussten Nachtragshaushalt der Gemeinde Ganderkesee am Donnerstagabend im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen glich eher einem Diskussiönchen: Mit elf Ja- und zwei Nein-Stimmen billigte die Politik das Zahlenwerk mit großer Mehrheit. Zuvor hatte Erster Gemeinderat Matthias Meyer den Fraktionen noch einmal erläutert, dass der Gemeinde in diesem Jahr aufrund der Corona-Pandemie voraussichtlich drei Millionen Euro an allgemeinen Deckungsmitteln fehlen würden. Um das Defizit auszugleichen, stünden auf der anderen Seite aber 4,8 Millionen Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung. „Unser Ziel ist, alle maßgeblichen geplanten Investitionen zu erhalten“, gab Meyer die Richtung vor.

SPD-Wortführer Werner Brakmann sah die Gemeinde bereits „mit einem blauen Auge davongekommen. Nun kommt uns zugute, dass die Verwaltung die bisherigen Haushalte immer vorsichtig gerechnet hat.“ Das „blaue Auge“ mochte CDU-Fraktionschef Ralf Wessel dagegen noch nicht erkennen: „Dieser Nachtragshaushalt ist bestenfalls ein erster Ausblick auf all das, was da noch kommen mag“, erklärte Wessel. Er rechne damit, dass die Wirtschaft frühestens 2022 wieder normal laufe und in den kommenden Haushalten mit weiteren größeren Einnahmeausfällen zu rechnen sei. Den Nachtrag selbst lobte aber auch er als „ausgewogen, sachgerecht und angemessen“.

Lob für Haushaltssperre

Jürgen Struthoff (FDP) plädierte dafür, Einsparungen genau zu prüfen, aber prinzipiell den bisherigen Weg fortzusetzen: „Der Haushalt war immer ein solides Fundament, mit dem wir vernünftige Projekte auf den Weg gebracht haben.“ Wilfried Samtleben (Freie Wähler) begrüßte, dass Bürgermeisterin Alice Gerken Ende März eine Haushaltssperre auf den Weg gebracht habe, die unter dem Strich zu Einsparungen in Höhe von knapp 200 000 Euro geführt hat. Er bedauerte allerdings, dass die Sanierung des Brookwegs erst einmal mit einem Sperrvermerk belegt sei.

Die Nein-Stimmen resultierten dann auch im Wesentlichen aus den Befindlichkeiten der Fraktionen mit einzelnen Projekten. Volker Schulz-Berendt, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/ Die Grünen, meinte, seine Fraktion könne keinem Haushalt zustimmen, in dem die Westerweiterung des Gewerbegebiets Bookhorn weiter enthalten ist. „Wir sind mit Corona noch lange nicht durch und haben in Sachen Klima und Artenschutz weitere Krisen zu bewältigen. Deshalb müssen wir in den kommenden Jahren mit Investitionen sehr vorsichtig sein“, argumentierte Schulz-Berendt.

UWG-Fraktionsvorsitzender Carsten Jesußek ärgerte sich darüber, dass der Verwaltungsausschuss die vorgesehenen 50 000 Euro für die Fahrbahnverengung am Trendelbuscher Weg gestrichen hatte. Er schlug vor, das Vorhaben erst einmal mit einem Sperrvermerk zu versehen und dann die Steuerschätzung im September abzuwarten. Einem entsprechenden Antrag Jesußeks mochte die Mehrheit der Ausschussmitglieder jedoch nicht folgen.

Die Verwaltung hat bereits angekündigt, im Herbst einen zweiten Nachtragshaushalt vorzulegen. Der kommunale Rettungsschirm, den Bund und Land angekündigt hatten, habe sich zwar in dieser Woche ein wenig konkretisiert, allerdings sei er noch nicht soweit gediehen, dass man ihn schon in das Zahlenwerk hätte einpflegen können, berichtete Meyer. So hofft der Erste Gemeinderat, dass die zweite Steuerschätzung möglichst früh kommen möge, damit der zweite Nachtrag und das Haushaltsjahr 2021 möglichst verlässlich geplant werden könnten.

FDP-Ratsherr Hans-Jürgen Hespe ließ schon einmal durchblicken, dass seine Fraktion großen Wert auf die Querungshilfe an der Bahnhofstraße in Schierbrok lege, die im Augenblick mit einem Sperrvermerk belegt ist. „Wir können den zweiten Nachtrag im Herbst nur dann mittragen, wenn diese Querungshilfe noch in diesem Jahr geschaffen wird“, kündigte Hespe an. Das Argument von Ralf Wessel, dass für die Maßnahme noch erforderliche Grundstücke fehlen würden, ließ er nicht gelten: „Die Grundstücke werden nur benötigt, um den Fußweg an der Nordseite der Bahnhofstraße zu bauen. Die Querungshilfe ist davon völlig unberührt.“