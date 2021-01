„Wir haben Glück im Unglück gehabt – im Gegensatz zu anderen Branchen wie der Gastronomie, dem Einzelhandel und der Veranstaltungs- und Kulturbranche“, sagt Jan Zachäus. (INGO MÖLLERS)

Von dem ersten Lockdown im Frühjahr und den wirtschaftlichen Folgen waren deutschlandweit alle 60.000 Zahnärzte betroffen, das bedeutet 380.000 Menschen, rechnete Volker Schaper, Zahnarzt aus Harpstedt, dem DELMENHORSTER KURIER für dessen Oster-Ausgabe 2020 vor. „Das betrifft dann aber nicht nur die Zahnärzte, ihre Mitarbeiter und Familien, sondern auch Zahnlabore, die keine Aufträge mehr kriegen“, zählte er auf. Doch wie ist es den Zahnlaboren in Delmenhorst zwischenzeitlich ergangen?

Behandlung im Ermessen des Arztes

Zahntechniker fertigen Zahnersatz (Zahn- und Stiftkronen, Brücken und Prothesen), laborgefertigte Einlagefüllungen, Zahnspangen, manchmal auch Aufbissschienen und Antischnarch-Apparate. Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) hatte Empfehlungen zum Umgang mit dem Virus herausgegeben, es den Zahnärzten aber weitestgehend freigestellt, welche Behandlungen sie durchführen und welche nicht. Schmerzpatienten sollten auf jeden Fall behandelt werden, Prophylaxe sei hingegen verzichtbar. Alles dazwischen lag im Ermessen des Zahnarztes. Auch ob ein Patient beispielsweise sofort eine Krone braucht oder ob das noch etwas warten kann.

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, antwortet Jan Zachäus, Gründer der Zachäus & Zachäus Zahntechnik GmbH in Delmenhorst. „Die größte Krise war ja im April. Da verzeichnen wir wegen der Osterferien ohnehin viele Auftragsrückgänge. Dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuer gesenkt hat, hat die Kaufkraft in unserem Bereich gestärkt.“ Die Kosten einer Krone liegen im niedrigen dreistelligen Bereich – Erstattung der Krankenkasse mitgerechnet. Wenn man hier noch zwei Prozent sparen kann (auf Zahntechnikprodukte entfallen sieben beziehungsweise nach der Senkung fünf Prozent), entscheidet sich offensichtlich der eine oder andere Patient wohl eher dafür, die Prozedur möglichst bald zu beginnen.

In erster Linie arbeiten Zahntechniker mit den Zahnärzten zusammen. Es komme aber auch vor, dass ein Dentist seinen Patienten ins Labor schickt, wenn dessen Zähne eine Farbe aufweisen, die der Zahnarzt nicht so genau bestimmen kann. Schließlich soll sich der Zahnersatz farblich möglichst nicht so stark von den echten Zähnen unterscheiden.

„Diesen Patientenkontakt haben wir weitestgehend zurückgefahren“, beschreibt Zachäus die Corona-Auswirkungen in seinem Unternehmen. „Pakete wurden nur vorne abgelegt, die Fahrdienste sind nicht ins Haus gekommen. Im November hben wir die Maskenpflicht in all unseren Räumlichkeiten eingeführt. Aber unsere Mitarbeiter im Labor brauchen eh Masken, weil man einige der Substanzen, mit denen wir arbeiten, nicht einatmen sollte. In unserem Aufenthaltsraum durften die Mitarbeiter ihre Masken zum Essen und Trinken allerdings abnehmen. Das ist aber auch in Ordnung, schließlich ist unser Aufenthaltsraum so groß, dass die Kollegen untereinander ausreichend große Abstände halten konnten.“

Auch Einweghandschuhe standen zur Verfügung. Homeoffice war für die drei Techniker, die beiden Auszubildenden und die beiden Meister nicht möglich. „Solche Gerätschaften hat keiner zu Hause“, erzählt der Bremer amüsiert. „Und auch unsere Bürokraft konnte nicht zu Hause bleiben, denn die Post kommt ja bei uns an.“

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen gab es in dem Unternehmen einen Covid-19-Fall. Die Person hatte sich im privaten Umfeld angesteckt. „Die Kollegin hat die Symptome aber gut weggesteckt“, erinnert sich der Zahntechnikermeister. „Als sie die Symptome bekam und getestet wurde, hatte sie allerdings schon seit einer Woche Urlaub.“

Da die Inkubationszeit aber zwei Wochen betragen kann, ließen sich trotzdem alle Mitarbeiter testen – keiner hatte sich angesteckt. „Die Kollegin hat uns sofort informiert. Alle Mitarbeiter sahen sich dann zwei Tage später bei den Johannitern, weil wir zufälligerweise alle aufeinanderfolgende Termine bekommen hatten. Wir konnten einander quasi die Klinke in die Hand geben“, sagt Zachäus schmunzelnd.

Also alles halb so schlimm? „Wir haben Glück im Unglück gehabt – im Gegensatz zu anderen Branchen wie der Gastronomie, dem Einzelhandel und der Veranstaltungs- und Kulturbranche“, sagt Zachäus. „Aber die Corona-Krise wird bestimmt noch bis zur Mitte des Jahres so weitergehen.“