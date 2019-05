Pia Weber, Alexandra Hildener, Roswitha Ouedraogo, Sarah Stellamanns und Wencke Lüttich (von links) aus den Nachbarschaftsbüros wollen am "Tag der Nachbarn" mit mobilen Cafés in den Stadtteilen die Menschen zusammenbringen. (INGO MÖLLERS)

Anonymität und Vereinsamung, dagegen gehen die Delmenhorster Nachbarschaftsbüros vor. Mit der Aktion „Tag der Nachbarn“ wollen sie Menschen zusammenbringen, für mehr nachbarschaftliche Solidarität werben und gemeinsam das Leben und Wohnen in den Stadtteilen Deichhorst, Düsternort, Hasport und Wollepark verbessern. An diesem Freitag, 24. Mai, findet zum zweiten Mal der bundesweite „Tag der Nachbarn“ statt. Zum ersten Mal nehmen in diesem Jahr auch die vier Nachbarschaftsbüros aus Delmenhorst an der Aktion der nebenan.de-Stiftung teil.

In den Stadtteilen Wollepark, Düsternort, Deichhorst und Hasport werden an diesem Tag die Mitarbeiter der einzelnen Büros mit dem Bollerwagen durch ihre Quartiere steifen. Mit ihren mobilen Cafés laden sie zu Kaffee, Tee und Kuchen, vor allem aber zu netten Gesprächen und einem gemeinsamen Kennenlernen ein. „Mit dem Tag der Nachbarn wollen wir die Nachbarschaft näher zusammenbringen und ein Zeichen gegen die Anonymität setzen“, sagt Alexandra Hildener, Mitarbeiterin des Nachbarschaftsbüros in Hasport. Demnach würden immer mehr Bewohner ihre Nachbarn nur von flüchtigen Begegnungen auf dem Hausflur kennen. „Durch die Teilnahme am Aktionstag wollen wir die Bewohner aus ihrer Komfortzone locken und vor Ort ins Gespräch kommen“, erklärt Hildener.

Auch an die jüngsten Bewohner ist gedacht: „Für die Kinder der Nachbarschaft werden wir Spiele dabei haben“, berichtet Sarah Stellamanns, die im Düsternorter Büro tätig ist. Geplant sei außerdem das Verteilen von Blumen, vor allem an diejenigen, die jetzt Fastenzeit hätten und eventuell ein wenig begleitende Musik. Eine feste Route ist bei keiner der Stadtteiltouren geplant, erklärt Wencke Lüttich, die für die Koordination der vier Nachbarschaftsbüros zuständig ist. Der Lauf soll offen und frei gestaltet werden. „Auch wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, finden wir schon ein trockenes Plätzchen. Den Tag der Nachbarn werden wir auf jeden Fall feiern“, zeigt sie sich zuversichtlich.

Mit ihren mobilen Cafés wollen die Nachbarschaftsbüros nicht nur einen Ort der Begegnung und des Austausches schaffen, sondern auch ihre Bekanntheit steigern und Leute zum Mitmachen bewegen. Demnach wüssten viele Bewohner nicht genau, welche Möglichkeiten die Gemeinwesenarbeit ihnen biete. „Die Nachbarschaftsbüros sind Orte, an denen sich Bewohner vernetzen und Ideen austauschen können. Wenn sich zum Beispiel jemand eine Müttergruppe oder Ähnliches wünscht, kann man bei uns Gleichgesinnte suchen“, erklärt Lüttich. Auch sonst sei die Arbeit sehr vielfältig, von Migrations-und Seniorenberatung bis hin zu Sprachförderung oder Hilfestellungen in schwierigen Lebenssituationen – die sozialpädagogisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen haben stets ein offenes Ohr.

Auch Roswitha Ouedraogo erhofft sich durch den Aktionstag einen größeren Zulauf. Sie arbeitet am Deichhorster Standort, das Nachbarschaftsbüro dort eröffnete erst im vergangenen Jahr. „Ich glaube, viele wissen noch nicht so richtig, dass es uns gibt und was wir machen“, sagt sie. Dabei kann der Besuch im Nachbarschaftsbüro zur wahren Lebenshilfe werden. „Weil die Nachfrage hier in Deichhorst so groß war, hatten wir vor kurzem eine Infoveranstaltung zum Thema Mietrecht, zu der wir einen Anwalt einladen konnten“, berichtet Ouedraogo.

Dass sich die Aktionen der verschiedenen Standorte ganz individuell nach den Wünschen der Bewohner richten, gehört zum Konzept der Nachbarschaftsbüros, erklärt Lüttich, die selbst elf Jahre lang im Standort Düsternort tätig war. „Natürlich gibt es Themen, die die ganze Stadt beschäftigen, trotzdem haben die verschiedenen Quartiere ganz unterschiedliche Bedürfnisse“, erklärt sie. So würden regelmäßig aktivierende Befragungen durchgeführt werden, um herauszufinden, wo Beratungs- und Fördermaßnahmen erforderlich sind. Auch am noch jungen Standort Hasport wurden anfangs die Wünsche der Bewohner gesammelt. „Bei uns in Hasport ist das Thema Sprache zum Beispiel ganz groß“, berichtet Hildener. Insbesondere aus dem Ausland Zugezogene würden hier von den Sprachförderungen des Büros profitieren. „Natürlich sind wir keine Experten für jedes Thema“, betont Lüttich. Deshalb seien die vier Nachbarschaftsbüros stets bemüht, Partner und Experten zu finden, um bestmöglich beraten zu können.

„Unser Hauptziel ist es einfach, das Wohnen und Leben in den Stadtteilen zu verbessern“, sagt Lüttich. Um dieses Ziel zu erreichen, veranstalten die verschiedenen Büros regelmäßig Aktionen. So feiert das Nachbarschaftsbüro im Wollepark etwa auch am Sonnabend, 25. Mai, sein Stadtteilfest. Über ihre vielfältigen Programme informieren die vier Zentren außerdem online über ihre Webseiten oder auf Facebook.