Laura Rusnak mit ihren Kindern Alma (2) und Bela (5) ausgerüstet mit Buntstiften, Klebestift und Kugelschreiber. (TAMMO ERNST)

Im Dezember 2018 eröffnete in der Delmenhorster Fußgängerzone ein Pop-Up-Store. Die Bremerin Saskia Behrens wollte dort einen Ort der Begegnung und Inspiration schaffen. Dies gefiel der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG), die das Projekt förderte. Auch Laura Rusnak war angetan von dem Konzept und mit ihr einige andere junge Mütter, die sich im damaligen Pop-Up-Store Hørst in der Langen Straße kennenlernten und regelmäßig trafen. Im Frühjahr 2019 war dann Schluss mit dem Laden, doch die Kontakte blieben bestehen und die acht Frauen im ähnlichen Alter gründeten einen Verein. Im Hørst daheim nennen sie sich und spielen mit ihrem Vereinsnamen offensichtlich auf den Namen des damaligen Geschäfts an.

Dass das Wort Horst auch noch den Nestbau von Greifvögeln beschreibt, gibt dem ganzen etwas Heimeliges, was widerum auch das Ziel des Vereins ist. „Wir wollen für ein besseres Miteinander in Delmenhorst sorgen“, sagt Laura Rusnak, die Vorsitzende. „Langfristig hätten wir gern einen gemeinsamen Ort, an dem man sich begegnen kann, mittelfristig setzen wir aber zunächst auf Veranstaltungen an verschiedenen Orten, wobei das momentan natürlich schwierig ist“, erklärt Rusnak weiter.

Mehr zum Thema Lebenshilfe Delmenhorst Live-Musik gegen den Corona-Blues Ein bisschen Abwechslung in den Corona-Alltag brachten jetzt Detlef Blanke und Andreas Cordes in ... mehr »

Briefe in einsamen Zeiten

Die Corona-Pandemie zwingt vielerorts zum Überdenken bereits gemachter Pläne. „Wir hatten einiges vor, aber durch Corona sind wir nun gebremst worden“, gibt Rusnak offen zu. „Deshalb haben wir uns schnell gefragt, wie es eigentlich den Menschen geht, die durch die Schutzmaßnahmen gerade besonders betroffen sind. Und so kamen wir dann auf die Idee mit den Briefen“, sagt Rusnak. Die Bewohner von Pflegeeinrichtungen durften über Wochen keinen Besuch mehr empfangen. Das Telefon und der Fernseher waren die einzigen Möglichkeiten, um jenseits des Fensterblicks etwas von der Welt mitzubekommen. Für etwas Abwechslung in diesen einsamen Zeiten sorgen nun die Briefe der Hørst-Mitglieder. „Wir haben mit vielen Pflegeheimen und Seniorenresidenzen Kontakt aufgenommen und viel positives Feedback erhalten“, sagt Rusnak.

So schreiben die Mitglieder Briefe und erzählen etwas von sich. Die Bewohner der Einrichtungen können die zunächst allgemein gehaltenen Briefe dann lesen und sich eine Antwort überlegen. „Die Einrichtungen gehen verschieden damit um. Einige hängen die Briefe an eine Pinnwand, zum Beispiel im Speiseraum, wo sie dann jeder sehen und lesen und eventuell mitnehmen kann. Andere Einrichtungen geben die Briefe direkt an einzelne Bewohner“, erklärt Rusnak. Wobei sie und ihr Verein sich bewusst als Koordinatoren sehen, ihre Idee der Briefe also weiter streuen und für alle öffnen möchten: „Man kann sich bei uns melden, und wir verteilen dann und versuchen so zu verhindern, dass alle Einrichtungen gleichmäßig adressiert werden“.

Gemeinsam durch die Corona-Zeit

Die Initiatorinnen haben auch bereits einige Antworten erhalten. „Die Idee mit den Briefen funktioniert also gut“, sagt Rusnak. Die Musiklehrerin arbeitet an der Oberschule Süd. Auch eine Kollegin, die Kunst unterrichtet und mit einer Klasse vor Corona noch begonnen hatte, die Technik des Letterings zu üben, war von der Brief-Idee angetan. Mit Lettering bezeichnet man die Kunstform des Buchstaben-Malens, die also sehr gut zu dem Projekt passt. Die Kunstklasse brachte einige schöne Karten hervor, und gegenseitig spornte man sich an, gemeinsam etwas gegen die Isolation zu unternehmen.

Mehr zum Thema Wiedersehen für Heiligenroder Kita-Kinder Ein Brief als Sehnsuchtsstiller Seit zwei Monaten sind die meisten Kita-Kinder nun zu Hause. Die Sehnsucht nach den Spielkameraden ... mehr »

„Wir würdigen damit natürlich auch das Kulturgut Brief“, sagt Rusnak. Ihre beiden Kinder Alma und Bela lernen etwas kennen, dass schon der Generation ihrer Mutter nicht mehr so sehr vertraut ist, wie es noch in einer Zeit der Fall war, als es noch keine E-Mails gab und wirklich alles mit Hand und Schreibmaschine zu Papier und anschließend zur Post gebracht werden musste. So lernen die Kinder die gelben Postbriefkästen kennen, können sich mit dem Basteln und verzieren von Briefen und Karten die Zeit zu Hause vertreiben und mit neuen, noch fremden Menschen Kontakt aufnehmen.

„Wir wollen mit unserem Verein zeigen, dass Delmenhorst eine lebens- und liebenswerte Stadt ist“, nennt Rusnak ein weiteres Anliegen. Und dabei helfe auch die Vorstellung, dass alle Menschen gemeinsam die Corona-Zeit erleben und ertragen müssen. Und so ist auch der Verein als Gemeinschaftsaufgabe gedacht. Delmenhorst hält zusammen, lautet das Credo, um das sonst allgegenwärtige Klagen über die Lebensumstände zu vergessen. Kontakt zum Verein können Interessierte über die E-Mail-Adresse socialmedia(at)imhorstdaheim.de oder unter Telefon 0177/ 423 26 68 aufnehmen.