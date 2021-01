Bei einem Wildunfall ist am Montagmorgen in Colnrade ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhren ein 53-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Harpstedt und ein nachfolgender 48-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen aus Richtung Twistringen kommend auf der Kreisstraße 249, als gegen 7.40 Uhr plötzlich ein Damwild die Fahrbahn überquerte. Beide Autofahrer kollidierten mit dem Tier, das anschließend in den angrenzenden Wald flüchtete. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt, um Nachschau nach dem Tier zu halten.