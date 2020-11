Gemeinsame Suche nach Bürgermeisterkandidat: Claus Plate, Gabriele Roggenthien, Thore Güldner und Beate Wilke (v.l.). (INGO MÖLLERS)

Die kleine Gemeinde an der Hunte ist nicht nur ein beschaulicher Ort für die etwa 6300 Einwohner. Auch in der Kommunalpolitik geht es bisweilen sehr harmonisch zu. So wie jetzt bei der Suche nach einem neuen Bürgermeister oder einer Bürgermeisterin. CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen wollen gemeinsam die beste Kandidatin oder den besten Kandidaten gewinnen. Beate Wilke (CDU), Thore Güldner (SPD), Claus Plate (FDP) und Gabriele Roggenthien (Grüne) stellten das Vorhaben am Freitagvormittag im Rathaus in Neerstedt vor.

Damit beschreiten die Parteien abermals den „Dötlinger Weg“, das gemeinsame Handeln, welches der Sache dienen soll. Dieses Vorgehen spiegelt sich zuweilen auch in der Ratspolitik wider. Schon bei der Bürgermeisterwahl 2014 war man diesen Weg gegangen, auch wenn sich letztendlich mit Ralf Spille, dem späteren Bürgermeister, und Gerrit Meyer zwei Bewerber zur Wahl stellten. Spille hatte in diesem Frühjahr angekündigt, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen.

„Wir suchen den oder die Kandidatin für das Bürgermeisteramt der Gemeinde Dötlingen“, sagte Claus Plate. Zwar habe es schon zwei Interessenten gegeben, eine Festlegung auf einen konkreten Kandidaten ist jedoch noch nicht erfolgt. „Wir wünschen uns noch mehr Auswahl“, erklärte Plate. Nach Gabriele Roggenthiens Vorstellungen sollten die Bewerber über Führungserfahrung verfügen und sich auch in der Verwaltung auskennen: „Mit Verwaltungserfahrung kann man schneller in die Thematik einsteigen.“

Mögliche Bewerber müssen nicht zwingend aus Dötlingen stammen, sollten aber aus der Region kommen. „Wir möchten jemanden, der sich mit Land und Leuten auskennt“, sagte Plate. Verwaltungserfahrung sieht Plate indes nicht als unbedingt erforderlich an: „Die ist im Rathaus vorhanden.“ Beate Wilke erwartet zudem vom künftigen Bürgermeister oder der Bürgermeisterin Kreativität: „In den kommenden Jahren stehen viele Herausforderungen an.“ Wilke nannte unter anderem die Digitalisierung und den Haushalt der Gemeinde. In der kommenden Wahlperiode soll zudem ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeitet werden – mit Fragestellungen, ob und wo neue Baugebiete ausgewiesen werden und wie langfristig die kommunalen Finanzen gesichert werden können.

Für Thore Güldner ist die gemeinsame Kandidatensuche die konsequente Ergänzung der politischen Arbeit. „Dötlingen macht aus, dass die politischen Grabenkämpfe eher zweitrangig sind. Wir arbeiten konstruktiv zusammen“, sagte Güldner. Zudem kenne man sich in der überschaubaren Gemeinde. Alle vier Kommunalpolitiker betonten, dass sie auch keine Probleme darin sehen, wenn sich am Ende drei oder mehr Kandidaten zur Wahl stellen. „Es ist doch der Idealfall, wenn die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich eine Wahl haben“, betonte Roggenthien.

Interessenten, die sich vorstellen können, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen, sollten zunächst Kontakt mit den im Rat vertretenen Parteien aufnehmen. „Wir stellen dann eine Stellenbeschreibung zur Verfügung. Im zweiten Schritt sollte dann eine formelle Bewerbung erfolgen“, erklärte Plate. Dies soll bis Ende 2020 geschehen. „Je schneller, desto besser“, sagte Plate. Anfang 2021 will sich der Arbeitskreis intensiver mit der Kandidatensuche befassen. Dann soll es auch Vorstellungsgespräche bei den jeweiligen Parteien geben. Die Parteimitglieder entscheiden letztendlich, welcher Kandidat unterstützt wird.

Die im Dötlinger Gemeinderat vertretenen Parteien sind jedoch nicht nur auf der Suche nach einem neuen Bürgermeister oder einer neuen Bürgermeisterin. Auch Kandidaten für die Gemeinderatswahl sind gefragt. „Das Interesse ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren“, meinte Thore Güldner. Und Gabriele Roggenthien ist der Ansicht: „Nicht meckern, selber machen.“ Für die potenziellen Bürgermeisterkandidaten oder Interessenten für ein Ratsmandat stehen Beate Wilke (CDU, wilkebeate@web.de), Thore Güldner (SPD, thoregueldner@web.de), Claus Plate (FDP, claus.plate@ewe.net) und Gabriele Roggenthien (Bündnis 90/Die Grünen, gabriele.roggenthien@ewetel.net) als Ansprechpartner zur Verfügung.