Fabian Harms und Stephan Oldenettel von der Firma tbd (von links) sind in Ganderkesee mit dem Spürgerät unterwegs. (EWE Netz)

Nach der Winterpause beginnt die EWE Netz in diesen Tagen wieder mit der Kontrolle des Erdgasnetzes in Ganderkesee. Bis Ende Dezember ist das Unternehmen in der Gemeinde unterwegs und überprüft dabei rund 310 Kilometer Erdgasleitungen in allen Ortsteilen. „Unser Ziel ist es, bei der Kontrolle der Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen undichte Stellen aufzuspüren“, erläutert EWE-Bezirksmeister Dierk Schwarting. „Da unsere Netzabspürer lediglich zu zweit und an der frischen Luft unterwegs sind und keinen direkten Kontakt zu den Bürgern haben, können wir diese wichtigen Kontrollen auch in Zeiten der Corona-Krise durchführen.“ Im gesamten EWE-Netzgebiet überprüft das Unternehmen jährlich etwa 25.000 Kilometer.

Erdgas besteht im Wesentlichen aus Methan und ist leichter als Luft. Sollte eine Gasleitung auch nur eine minimale Undichtigkeit aufweisen, steigt das Erdgas an die Oberfläche. „Wir nehmen es dann dort mit Hilfe einer Art High-Tech-Nase wahr“, sagt Schwarting. Das Messgerät bestehe aus einem langen Stab mit einem weichen Plastikteppich. „Darunter wird ständig Luft angesaugt, die in das eigentliche Messgerät geleitet wird. Sobald der Methan-Anteil pro Kubikmeter Luft höher als ein Hunderttausendstel ist, piept das Gerät“, erklärt der Bezirksmeister. Die bisherigen Kontrollen hätten gezeigt, dass das Gasnetz in einem sehr guten Zustand ist. Dank der kontinuierlichen Wartung sei die Anzahl der Schäden sehr gering. So sei statistisch gesehen im Jahr 2018 jeder Verbraucher nur 56 Sekunden von der Gasversorgung abgeschnitten gewesen.

Neben den Leitungen entlang der Straße müssen bei den Routine-Überprüfungen auch die Hausanschlüsse auf den Privatgrundstücken kontrolliert werden. „Gerade hier werden immer wieder Leckagen entdeckt, die durch Bodeneinschlaghülsen für Zaunpfosten verursacht werden“, erklärt Schwarting. Das Unternehmen bittet daher um Verständnis, wenn die Mitarbeiter für die Prüfarbeiten Grundstückseinfahrten und Gärten betreten müssen. „Wir kontrollieren jeden Meter Leitung, um eine mögliche Leckage auszuschließen“, betont der Bezirksmeister und bittet daher alle Grundstückseigentümer unter Beachtung von Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen um Unterstützung bei der Tätigkeit.

In Ganderkesee werden Fabian Harms und Stephan Oldenettel von der Firma tbd aus Friedeburg im Auftrag von EWE Netz unterwegs sein. Die Gasspürer können jederzeit ihren Vertragsfirmenausweis vorzeigen. Bei trockenem Wetter schaffen sie pro Tag fünf bis acht Kilometer Kontrollgang. Bei Regen oder feuchter Witterung wird die Überprüfung allerdings unterbrochen, da das hochempfindliche Spezialgerät dann kein Gas aufspüren kann. Für den Anschlussnehmer sind die Sicherheitsüberprüfungen kostenlos. Die Überprüfung erfolgt in einem regelmäßigen Turnus von vier Jahren und ist im Regelwerk der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) vorgeschrieben.