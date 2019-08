Die Gartenarbeit war für Gerhard Brinkmann immer ein wichtiger Gegenpol zum Berufsleben. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Wer in Gerhard Brinkmanns Kleingartenparzelle nach den gängigen Kleingärtnerklischees sucht, kann lange suchen. Gartenzwergparaden, eine kitschig hergerichtete Laube, spießig akurat beschnittene Hecken, mit der Nagelschere in Form gehaltener Betonrasen, totgepflegte Beete und mittendrin der Kleingärtner selbst – immer in Shorts und Rippenunterhemd, in der einen Hand eine Bierflasche in der anderen die Würstchenzange. Nein, Gerhard Brinkmann bedient keines dieser Bilder. Er will einfach in der Natur vor sich hin werkeln und seine Hände in der Erde fühlen. Später dann, nach getaner Arbeit, ist es für ihn das Schönste, einfach da zu sitzen, die Ruhe zu genießen und den Blick über sein Werk schweifen zu lassen.

Vor 100 Jahren, als in der Weimarer Republik die Kleingartenverordnung erlassen wurde, war das Gärtnern in der eigenen Parzelle kein Hobby, sondern eine Notwendigkeit. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte Hunger. Die Menschen sollten die Möglichkeit bekommen, sich für relativ wenig Geld selbst zu versorgen. Dasselbe galt nach dem Zweiten Weltkrieg. Daher gilt bis heute, dass mindestens ein Drittel der Gartenfläche dem Anbau von Obst und Gemüse dienen muss. Das Ganze wurde 1983 durch das Bundeskleingartengesetz noch einmal bekräftigt.

Heute gelten Kleingärten nicht mehr als spießig, sondern werden richtig trendig. Viele junge Familien – vor allem in den Städten – wollen ihren Kindern zeigen, woher das Gemüse auf ihren Tellern stammt. Und viele Menschen, die nur einen Balkon oder nicht einmal das haben, suchen einen Ort zur Erholung. Gerhard Brinkmann hatte ursprünglich eigentlich keines von beiden im Sinn. Aber seine Tochter. „Als meine Tochter vier Jahre alt war, wollte sie unbedingt Gemüse anbauen. Da haben wir vor unserer Haustür eine kleine Ecke für sie frei gemacht, und meine Tochter war sehr froh“, erzählt Brinkmann schmunzelnd, und weiter: „Nachdem wir das einmal gemacht hatten, bekam ich den Tipp, dass es doch in der Nähe einen Kleingartenverein gibt. Dort haben wir direkt eine Parzelle bekommen.“

Nach rund zehn Jahren wurde die Kleingartenanlage jedoch aufgelöst, weil die Stadt die Fläche brauchte. Brinkmann machte sich auf die Suche nach einem neuen Verein – und wurde beim KGV Deichhorst fündig. Über die Auswahl einer passenden Parzelle muss er heute noch lachen: „Wir hatten uns die Anlage im Herbst angesehen. Ich fand diese Parzelle sehr schön, denn in der Mitte des Rasens war eine Wasserfläche. 'Oh, der Garten mit dem Teich ist schön, die nehmen wir', habe ich gesagt. Als wir Monate später, nach der Vertragsunterzeichnung wieder kamen, war der Teich plötzlich weg.“

Es stand also viel Arbeit an, um die Parzelle herzurichten. „Die Laube war total verrottet. Da haben wir unsere alte Hütte aus dem alten Garten hergeholt“, erinnert sich Brinkmann. Und einen Teich, den wollte er nun aber auf jeden Fall anlegen. „Es hat Jahre gedauert, bis die Parzelle so aussah wie jetzt. Aber mit einem Garten wird man ja sowieso nie fertig“, sagt Brinkmann.

Aber die alltägliche Arbeit macht dem 71-Jährigen Spaß – Rasen mähen, hier etwas beschneiden, dort Unkraut zupfen. Und was ist die ungeliebteste Aufgabe? „Ja, irgendwie auch das Unkrautzupfen“, sagt er und lacht. Aber dafür bleibt ihm ja – zum Glück, will man da fast sagen – auch gar nicht so sehr viel Zeit. Denn seit fünf Jahren ist Brinkmann der Vorsitzende des Kleingartenvereins Deichhorst.

Natürlich gehört es da auch dazu, mal zu schauen, ob sich denn alle 270 Vereinsmitglieder in ihren 142 Parzellen an die Gartenordnung halten. Aber auch Feste wie das Osterfeuer, das Kinderfest oder Weihnachtsfeiern wollen organisiert werden. Und dann ist Brinkmann auch noch Wertermittler. Wenn in anderen Anlagen jemand seinen Garten aufgeben möchte, muss er für die Weitervermittlung und den Verkauf der Laube den Wert festlegen.

Also kümmert sich Brinkmann in seinem eigenen Garten eher um die groben Arbeiten. Seine Frau ist für die Ästhetik, den Feinschliff und das Obst und Gemüse zuständig. Rote Bete, Sellerie, Karotten, Kohlrabi, Buschbohnen und Kartoffeln gedeihen neben Johannisbeeren, Blaubeeren, Brombeeren und Stachelbeeren. Wenn alles abgeerntet ist, geht es ans große Einfrieren und Einmachen. „Und selbst dann geben wir noch etwas ab. Das kann man ja gar nicht alles selbst essen, auch im längsten Winter nicht“, sagt Brinkmann. Auch unter den Kleingärtnern wird also mal getauscht. „Die Artenvielfalt hat hier zugenommen, seit vermehrt Gärtner aus anderen Nationen bei uns sind. 13 Nationalitäten sind hier vertreten. Und jeder bringt beim Anbau seine eigenen Vorlieben mit“, erzählt der Vorsitzende.

Und alle eint das gute Gefühl, wenn sie in der Erde wühlen und später das Erfolgserlebnis genießen, wenn aus einem Samenkorn etwas Essbares wurde. Und sie eint der ewige Kampf gegen Krabbeltiere und Vögel, die alle gerne mitnaschen möchten. „Wir gärtnern hier aber rein biologisch. Wir haben einen starken Umweltgedanken“, betont Brinkmann und ergänzt: „Wir haben jetzt sogar einen Imker reinbekommen. Im Kleingartenverein blüht schließlich immer etwas.“

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist es auch, warum Brinkmann der Lehrgarten des Vereins, der im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, so am Herzen liegt. Dort können Kindergarten- und Schulkinder selbst Gemüse und Blumen säen und beobachten, was daraus wird. „Der Lehrgarten ist so wichtig, weil viele Kinder wirklich nicht mehr wissen, wie Obst und Gemüse wachsen. Man glaubt das ja kaum“, sagt Brinkmann. „Und hoffentlich erinnern sich die Kinder später als junge Erwachsene mal an ihre Zeit im Lehrgarten und fangen selbst auch mit dem Gärtnern an“, fügt er hinzu.

Doch neben all der Arbeit ist die Ruhe, die einem der Garten gibt, nicht zu unterschätzen. „Schon die Arbeit selbst lässt mich zur Ruhe kommen. Ich war von Beruf Bohrwerksdreher. Da war das Gärtnern immer ein schöner Ausgleich“, erzählt Brinkmann, „allein das Wässern ist unheimlich meditativ.“

Und dann erst das Sitzen und Genießen. Brinkmann hat es aber auch schön in seiner Parzelle: Um einen toten Birnenbaum windet sich ein Blauregen, auf dem Teich sonnen sich Seerosen und zwischen den Rosen reckt sich der Lavendel, in dem Hummeln summen und Schmetterlinge flattern. Dann darf das Unkraut auch mal Unkraut sein und ein Vogel von den Blaubeeren naschen.

Übrigens: Brinkmanns Tochter hat das Gärtnern ebenfalls nachhaltig geprägt. Sie hat es zu ihrem Beruf gemacht.

Weitere Informationen

Der Kleingartenverein Deichhorst öffnet am Sonnabend, 17. August, von 11 bis 17 Uhr seine Pforten an der Rubensstraße 51 für „Kunst im Garten“ – gemeinsam mit dem Kulturkreis Delmenhorst. Insgesamt 22 Künstler präsentieren dann ihre Arbeiten, die von Malerei und Holzarbeiten über Glaskunst und Keramik bis zu Stoff- und Papierarbeiten sowie Grafiken reichen. Zudem werden Führungen durch die Gartenanlage und Malaktionen angeboten. Bei musikalischen Einlagen gibt es Kaffee, Kuchen, Würstchen und weitere Getränke. Der Eintritt ist kostenfrei.