Delmenhorsts Bewerbungsprojekt als Außenstandort für die "Expo 2000": die Nordwolle. Die Umwandlung des ehemaligen Fabrikareal in ein Wohngebiet und Kulturquartier schaffte es sogar und wurde Expo-Standort. (Ingo Möllers)

Delmenhorst „wirft seinen Hut in den Ring“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Thölke, und möchte sich als Außenstandort an der Weltausstellung „Expo 2000“ in Hannover beteiligen. Die Stadt geht mit dem Nordwolle-Gelände ins Rennen und glaubt, bei dem Motto der Weltausstellung „Mensch, Natur, Technik“ mit der Nordwolle eine reelle Chance zu haben. Jetzt soll erst mal eine Präsentation erarbeitet werden, in der die Entwicklung von der ehemaligen Industriebrache zum innenstadtnahen Wohnquartier mit Museen und anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen dokumentiert wird. Bis Ende Februar nächsten Jahres muss die Bewerbung in Hannover eingegangen sein. Die Entscheidung fällt dann im September, wie Thölke informierte. (11. November 1994)



Auf dem Pausenhof der Kerschensteiner-Berufsschule am Wiekhorner Heuweg entsteht zurzeit ein „grünes Klassenzimmer“. Vom nächsten Sommer an kann dann bei Bedarf der Unterricht auch im Freien stattfinden. Das grüne Klassenzimmer wird von den Schülern selbst angelegt, das Material für Pflanzen und Holzbänke – die Sitzgelegenheiten werden von Tischler-Lehrlingen im Rahmen ihrer Zwischenprüfung hergestellt – steuert das Delmenhorster Umweltamt bei. Und die Berufsschule – sie darf sich seit anderthalb Jahren wie auch die Realschule an der Königsberger Straße Umwelt-Kontaktschule nennen – geht in Sachen Umwelt weiter vorneweg: Seit diesem Jahr werden an der BBS II auch Umweltverfahrenstechniker aus. (9. November 1994)



Das im Oktober 1993 in Delmenhorst eingeführte Rufbussystem scheint ein Erfolgsmodell zu sein. Wie die Delbus mitteilt, sei das Fahrgastaufkommen seit Einführung der Rufbusse in den Abendstunden um etwa 30 Prozent gestiegen, und zwar besonders an Werktagen. Pro Monat seien im Durchschnitt 5600 Fahrgäste mit dem Rufbus gefahren. Die höchste Beförderungszahl habe es mit mehr als 7000 Personen im Januar gegeben, die niedrigste mit rund 4700 im Juni. (9. November 1994)



Für 1,64 Millionen Mark wird derzeit eine neue Abwasserleitung von Bookholzberg nach Schierbrok gebaut. Von dort aus fließt das Abwasser dann weiter zur Kläranlage in Delmenhorst. Der Bau der neuen Verbindung sei notwendig geworden, weil die vorhandene Druckrohrleitung für das gestiegene Abwasseraufkommen nicht mehr leistungsfähig genug ist, teilt die Gemeinde Ganderkesee mit. (10. November 1994)



Der Planeten-Lehrpfad zwischen Hude und Wüsting wird nunmehr an der Freiherr-von-Münnich-Straße in Höhe der Wissgott-Einfahrt um eine weitere Steinsäule ergänzt. Sie weist auf die Planetoiden hin. Die Planetoiden haben einen Durchmesser von einem bis zu 1000 Kilometern und befinden sich zwischen Mars und Jupiter, und genau dort werden sie auch auf dem Lehrpfad platziert. Weil sie so klein sind, blieben die Planetoiden lange im Schatten ihrer mächtigen Nachbarn im Sonnensystem. Wegen der starken Anziehungskraft des Jupiters konnten sie sich nicht zu einem einzigen Planeten vereinigen. Aber gerade deshalb sind sie für Forscher besonders interessant, weil sie gleichsam als Urgestein einen unverfälschten Blick zurück in die Anfänge des Sonnensystems erlauben. (11. November 1994)



Nach siebenmonatiger Bauzeit hat die Firma Zurbrüggen für ihr Delmenhorster „Lange-Wohn-Centrum“ ein neues Zentrallager eingeweiht. Es weist eine Lagerfläche von 20 000 Quadratmetern auf, hat rund 20 Millionen Mark gekostet und steht nahe der Autobahn 28 in Bookhorn in der Gemeinde Ganderkesee. Die Bauherren Joachim Zurbrüggen und sein Sohn Christian – die beiden sind die Hauptanteilseigner des Möbelkaufhauses in Delmenhorst-Hasport – hatten viele Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung zur Einweihung des aus drei 16 Meter hohen Hallen bestehenden Komplexes eingeladen. Auch Helmut Lange, der sich mit dem inzwischen an Zurbrüggen verkauften Möbelhaus einen Lebenstraum erfüllt hatte, war bei der Einweihung dabei. Durch das moderne, vierstöckige Hochregallager, so Bauherr Zurbrüggen, werde das Delmenhorster Wohn-Centrum unabhängiger von den beiden anderen Zentrallagern am Sitz der Zurbrüggen-Unternehmensgruppe in Unna. (12. November 1994)



Standen im vergangenen Jahr zum Abschluss der Delmenhorster Museumswoche auf der Nordwolle noch die spanischen Arbeiter und ihre Kultur im Mittelpunkt, so gab es diesmal in der alten Nadelsetzerei auf dem ehemaligen Fabrikgelände ein deutsch-türkisches Freundschaftsfest. Dazu hatte der türkische Verein der Arbeiter und Jugendlichen in Delmenhorst ein abwechslungsreiches Programm von Fladenbrot und Pita, einer kleinen Ausstellung türkischer Trachten, Vorführungen mit Musik und Tänzen aus der Türkei und einer Dokumentation türkischen Lebens in Delmenhorst zusammengestellt. Der Verein war 1980 gegründet worden, um sich gegen die Entlassung der türkischen Arbeiter aus der „Wolle“ einzusetzen, wie der Vereinsvorsitzender Cengiz Caki bei der Begrüßung der deutschen und türkischen Gäste erläuterte. Heute berät der Verein ausländische Mitbürger, organisiert Feste und bietet für Jugendliche ein breites Freizeitangebot. (14. November 1994)



