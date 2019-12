Die Proben für die neue NTD-Produktion "Keen Utkamen mit't Inkamen" laufen auf Hochtouren: Hier sind die Schauspieler Niklas Müller, Marion Rose, Heinrich Caspers und Beate Dobe (von links) in Aktion. Premiere ist am 11. Januar. (INGO MöLLERS)

Nach der Uraufführung folgt nun ein Klassiker mit aktuellem Bezug. Die Verantwortlichen des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst (NTD) verfolgen konsequent ihr Ziel, dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Nach der Musikrevue „Ein Festival der Liebe“ steht ab Januar „Keen Utkamen mit't Inkamen“ von Fritz Wempner auf dem Spielplan. Premiere ist am Sonnabend, 11. Januar 2020, um 20 Uhr im Kleinen Haus.

Dem alten Stoff, das Stück wurde in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschrieben, nimmt sich ein Regisseur an, der erstmals in Delmenhorst arbeitet. Es ist ein Mann mit großer Bühnen- und Fernseherfahrung. Der 48-jährige Christoph Jacobi spielt seit seinem 15. Lebensjahr Theater und ist immer wieder in TV-Produktionen zu sehen, zuletzt am 7. November in der Startfolge der neuen Staffel von „Die Bergretter“.

Eigentlich sollte Jacobi erst in der nächsten Spielzeit sein Debüt bei den Niederdeutschen geben. Aber aufgrund von gesundheitlichen Problemen eines Regisseurs sprang der gebürtige Berliner und nun überzeugte Bremer ein und ist glücklich mit dem Stück, „bei dem er kein Mitspracherecht hatte, weil seine Verpflichtung so kurzfristig war“, wie der NTD-Vorsitzende Dirk Wieting im Rahmen einer Pressekonferenz erzählte. So kommen die Amateurschauspieler nun in allen drei Inszenierungen dieser Saison in den Genuss, unter einem Profiregisseur arbeiten zu dürfen. Nach Philip Lüsebrink und Christoph Jacobi wird die Bremerin Nina Arena im dritten Stück Regie führen.

„Keen Utkamen mit't Inkamen“ ist laut Jacobi feinster Komödienstoff mit aktuellem Bezug. Das Rentnerehepaar Bodendiek kommt mit dem Geld hinten und vorne nicht zurecht. Daher kommen beide unabhängig voneinander auf die Idee, ein Zimmer ihrer Wohnung unterzuvermieten. Während er an eine junge Sekretärin vermietet, entscheidet sie sich für einen jungen Lastwagenfahrer. Nun ist guter Rat teuer, aber da die junge Frau tagsüber arbeitet und der junge Mann nachts, wird in „Schichten“ geschlafen. Wenn dann auch noch die Nachbarn ein mehr oder minder lautes Wörtchen mitreden, die Chefin der Sekretärin auftaucht und die jungen Leute misstrauisch werden, sind Verwicklungen und Spaß garantiert.

Jacobi hat dem Stück nach eigenen Worten „den Mief der 50er ausgeklopft“ und es „in die Handyvorzeit“, die 1980er-Jahre, verlegt. Der 48-Jährige ist überzeugt von dem Stück. „Die geringe Rente ist ein guter aktueller, ernster Bezug, der Rest ist schauspielerisches Handwerk“, sagt der Profi, der begeistert ist vom NTD-Ensemble: „Tolle Spieler“. Neben den bekannten Gesichtern Heinrich Caspers, Brigitte Bauer, Claus Deters, Niklas Müller, Horst Mahlstedt, Marion Rose und Elga Eilers, die auch als Jacobis Regieassistentin fungiert, gibt es zwei neue Gesichter zu sehen. Während Beate Dobe schon als Maskenbildnerin hinter den Kulissen gearbeitet hat, ist die 18jährige Lisa Reets ganz neu bei den Niederdeutschen. Sie hat schon Eindruck gemacht. „Lisa ist talentiert“, findet der Profi, der sich ebenfalls erfreut von der Zusammenarbeit mit Thorsten Heise zeigt, der sein zweites Bühnenbild beim NTD verantwortet. Die Herausforderung ist laut Christopher Jacobi, dass auf der großen Bühne im Kleinen Haus eine Kulisse von Enge und Bedürftigkeit entstehen muss. „Thorsten arbeitet mit Kanten und Verwinkelungen und stellt mit Farben eine gewissen Piefigkeit her“, erklärt Jacobi und Elga Eilers ergänzt: "Es sieht nach wenig Geld aus, aber gemütlich.“

Der Profi ist ebenso wie der NTD-Vorsitzende Dirk Wieting, der diesen Klassiker schon lange im Visier hatte, davon überzeugt, dass sich das Publikum bestens amüsieren wird. „Keen Utkamen mit't Inkamen“ ist eines der wenigen alten Stücke, die immer wieder begeistern“, sagt Wieting, der außerdem verkünden konnte, dass das Kaffee- und Kuchenangebot, das das NTD in dieser Spielzeit erstmals bei den Sonntagnachmittagsvorstellungen anbietet, überraschend gut angenommen werde. „Daher sollte bereits beim Kartenkauf eine Platzreservierung vorgenommen werden“, rät der NTD-Chef.

Der Kartenvorverkauf für die elf Vorstellungen, die bis zum 1. März 2020 über die Bühne gehen, hat bereits begonnen. Tickets gibt es im Kleinen Haus (0 42 21 / 1 65 65), unter www.ntd-del.de sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket, also auch in der Geschäftsstelle des DELMENHORSTER KURIER, Lange Straße 41.