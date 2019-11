Die Schauspiellehrerin und Theaterregisseurin Annelen Middendorf lebt jetzt in Delmenhorst. (TAMMO ERNST)

Die Schauspiellehrerin Annelen Middendorf ist von der Hohwachter Bucht an der Ostsee nach Delmenhorst gezogen. Für alle ambitionierten Hobbyschauspieler in der Delmestadt ist das eine gute Nachricht: Middendorf plant nämlich in ihrem neuen Lebensmittelpunkt ein Theaterprojekt für Schauspiellaien.

Ansprechen möchte die Theaterregisseurin Schauspielinteressierte mit und ohne Vorkenntnisse ab 20 Jahren, die Lust aufs Theatermachen haben und sich im Rampenlicht ausprobieren möchten. Auch ältere Semester seien herzlich willkommen, betont Middendorf. Einzige Voraussetzungen: Die Mitspieler müssen sich Texte merken und fließend Deutsch sprechen können.

Einmal die Woche für jeweils drei Stunden will sie den Teilnehmern in den Räumlichkeiten der Strings Musikschule eine breit gefächerte schauspielerische Grundausbildung vermitteln. Dazu gehören laut Middendorf Stimmbildung sowie Mimik, Gestik, Körperhaltung und -sprache.

„Das Schöne daran ist, dass man die Grundausbildung quasi spielerisch erlernen kann“, sagt die Schauspiellehrerin. Wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist die Improvisation. Das Improvisationstheater ist eine Theaterform, bei der zuvor nicht einstudierte Szenen frei improvisiert gespielt werden. „Impro ist Theatersport“, findet Middendorf und ergänzt: „Fantasie ist die Leidenschaft der Seele.“

Durch das Schauspieltraining würde man nicht nur die schauspielerischen Fähigkeiten ausbauen, sondern beispielsweise ebenfalls das Selbstbewusstsein stärken. „Man lernt sich selber und seine Stärken und Schwächen besser kennen“, sagt sie.

Grundsätzlich schwebe ihr ein „Volkstheater“ im Schiller’schen Sinn vor, bei dem sich die Zuschauer mit den Darstellern identifizieren können. Auch richte sie sich gerne nach den Wünschen der Teilnehmer, welches Bühnenstück am Ende aufgeführt werden soll. „Das können auch anspruchsvolle Sachen von Schiller, Shakespeare oder Botho Strauß sein“, versichert Middendorf.

Begeisternde Aufführung in Hamburg

In der Vergangenheit habe die Schauspiellehrerin in anderen Städten schon einige Theaterprojekte mit diesem Konzept erfolgreich geleitet. So habe sie etwa in Hamburg „Major Barbara“ von George Bernard Shaw mit einer Laientruppe zwei Jahre lang einstudiert. „Am Ende war die Aufführung begeisternd“, schwärmt sie. Die Theaterregisseurin hat ein Schauspielstudium am Theaterinstitut Hamburg absolviert, nach ihrem Abschluss allerdings noch eine Berufsausbildung zur Krankenschwester absolviert. In Delmenhorst wird sie auch in Teilzeit in der Krankenpflege arbeiten. Dadurch sei sie wirtschaftlich unabhängiger und könne ihre Aktivitäten in Kunst und Theater weiterverfolgen – wie etwa ihr Theaterprojekt an der Strings Musikschule.

Die näheren Details über das neue Theaterprojekt möchte Middendorf bei einem unverbindlichen Infoabend am Montag, 25. November, um 19 Uhr an der Strings Musikschule (Am Friesenpark 28) vorstellen.